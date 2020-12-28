鴻海尾牙大獎 抽百萬納智捷

鴻海集團衝刺電動車商機，與關鍵合作夥伴裕隆集團除合資成立鴻華先進外，為展現雙方友好，據悉，鴻海明年2月辦的線上嘉年華，也特別安排要抽五輛納智捷休旅車。由於鴻海尾牙已多年未抽汽車，這次大手筆祭出百萬元休旅車大獎，顯見對裕隆合作關係的重視。

鴻海集團線上嘉年華會預定明年2月6日舉行，儘管尚未對外公開尾牙獎項，據了解，本次摸彩特別獎是價值近百萬元的Luxgen 2020 URX，鴻海將送出五輛。

鴻海近年嘉年華會摸彩除慣例的現金獎外，其他實體獎項以3C產品、家電為主，上一次尾牙獎品有商務筆電、自動除菌離子空氣清淨機、空氣清淨除濕機、Nokia手機，頸掛式藍牙揚聲器等，產品多為集團關聯企業產品，已多年未見汽車。