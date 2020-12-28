電動車時代來臨 汽車產業鏈華麗變身

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

電動車時代來臨，汽車零組件廠躋身「電子業」之列，業界指出，過去被視為傳統製造業的汽車工業，隨著未來兩年內全球將迎來全智能化汽車的大時代，台灣汽車產業鏈堪稱「華麗變身」，產業動能馬力大噴發。

在這項趨勢下，電動車先行供應商和大、貿聯、和勤等將率先受惠，有望繼續接到Apple Car相關訂單外，譬如車燈廠聯嘉、麗清都成為電動車大廠的一階或二階供應商，台廠將不會在這場電動車大時代中缺席。

電動車供應鏈大廠說，近年台廠在與特斯拉合作下，不斷鑽研、深究智能化汽車零組件的製造關鍵，這個領域，台廠已經比全球各國走的更遠，這也是決勝關鍵所在，未來，他牌的電動車，還是只能找台廠合作。

帝寶加入MIH為例，車燈不再只是照明，還將有許多延伸功能，成為汽車智能化的重要關鍵。帝寶投入的適應式智慧頭燈（ADB）即是典型例子，讓車燈不再只是車燈。業者解釋，ADB可確保駕駛夜晚開車時，車燈除了能照亮前方視野，並能透過車用攝影機，偵測對向來車與前方車輛。

電動車 帝寶 汽車零組件

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