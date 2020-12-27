富士康超越華為 連兩年拿下中國製造百強第一

法國里昂商學院發布發布2020《中國智能製造企業百強榜暨中國智能製造業發展與趨勢》白皮書，其中，鴻海集團（2317）旗下富士康連續兩年與陸企海爾集團並列中國製造百強第一名。

陸媒報導，國企業數字化轉型到了關鍵時刻，中國數字經濟增長進入新的階段，數字化產業鏈優化正在蓬勃發展，2020年12月10-12日，以「點亮數字未來」為主題的2020中國數字化年會盛大召開。

在本次年會上，法國里昂商學院作為獨家學術支持機構，聯合舉辦了全球商業智能論壇，同時還發布了2020《中國智能製造企業百強榜暨中國智能製造業發展與趨勢》白皮書。

根據名單，中國製造百強前十名依序為，富士康、海爾集團兩者並列第一，其次則為華為、福耀玻璃、中國船舶、中國中車、中國商用飛機、中國寶武鋼鐵、長飛光纜、美的集團。

前25名還包含百度、阿里巴巴、騰訊、京東方、大疆、中芯國際、烽火通信、中國船舶、中國航天科技、格力、吉利、蔚來、長虹、比亞迪、奇瑞、立訊精密等。

排行榜及白皮書由法國里昂商學院、錦囊專家、2020中國數字化年會、藍鯨財經聯合發布。法國里昂商學院、華中科技大學管理學院、國家社會科學基金重大項目聯合研究。

排行榜及白皮書由里昂商學院教授、人工智能管理學院院長、全球商業智能中心主任龔業明博士擔任執筆人。據德國漢堡(P RANK) 學術評價機構2019-2020年論文排名，龔業明排名法國管理學教授第一，歐洲前三。按法國國家科學院(CNRS)期刊2019-2020年發表論文排名，龔業明排名法國管理學教授第一。龔業明教授、張金隆教授共同領導《中國智能製造》白皮書研究課題組。

白皮書首先揭曉了《中國智能製造企業》百強排行榜。該榜單是《中國智能製造》白皮書研究課題組採用定量分析與定性研究等多種方法，經過學術評議、產業評價等六步科學研究確定的。

課題組廣泛調研了中國製造企業和研究了相關數據庫，從15,200相關企業中篩選出 100家候選智能製造企業。智能製造相關行業經理對候選名單進行投票，收到12,790票，根據票數最終確定了排名。排行榜在評選過程中經過了學術界和產業界的雙重評價。