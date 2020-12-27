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Mini LED產品搶市 台廠樂

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

市場預期蘋果明年將推出12.9吋採用Mini LED背光模組的iPad Pro，法人表示，蘋果作為指標大廠具有帶頭作用，Mini LED相關應用將在明年擴大；由於電競玩家對顯示產品要求及可接受單價都較一般消費者高，預期華碩、宏碁、微星等品牌廠都會在明年推出更多採用Mini LED的電競產品，供應鏈晶電、台表科、惠特、友達、群創等都能受惠。

法人指出，Mini LED因成本關係，初期出貨量不會太大，但對各品牌而言是搶進玩家市場與推升品牌價值的好機會；此外，除了遊戲玩家會關注Mini LED筆電及顯示器，創作者也會是該類產品一大需求來源。

像是華碩今年推出二款27、32吋的Mini LED專業螢幕，主打專為影像工作者設計，搶攻創作者市場；微星繼去年推出Mini LED電競顯示器後，也在今年發表全球第一款搭載 Mini LED面板的創作者筆電Creator 17，同樣瞄準數位內容創作者族群。

面板廠方面，友達在2019年就已推出Mini LED背光產品，今年持續與品牌廠合作導入筆電產品；群創則是全球第一家發表可捲式Mini LED顯示屏的公司，技術含金量高，並傳出任天堂找上門，要在新一代Switch中導入Mini LED顯示技術，由群創供貨。

LED 筆電 群創

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