小米發表新機 供應鏈補

搶高通S888旗艦處理器首發機種，小米創辦人雷軍日前在微博公布，明（28）日將發表小米11新機，可望成為今年的壓軸機種。

雷軍強調：「2021，相信美好，輕裝上陣」，暗示新機將相當輕薄，可望推升供應鏈業績。

高通在發表最新的S888 旗艦處理器之後，雷軍隨即證實，小米11將會是S888首發機種，果然小米11趕在2020年歲末推出。

小米概念股包括英業達、友達、聯發科、富智康、新鉅科、中華電信、遠傳、網路家庭等。

目前有關小米11的傳言，包括可能推出小米11，以及小米11 Pro，小米11主相機為3鏡頭，小米11 Pro可望搭載橫向矩陣5鏡頭。

至於接下來的S888機種，則可能由OPPO接棒，OPPO日前已宣布，將於2021年第1季推出首批搭載高通S888 5G處理器的下一代OPPO Find X系列5G手機。