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陸半導體發展不起來？ 網解答：一流人才愛的是這行

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸半導體示意圖。 美聯社
大陸半導體示意圖。 美聯社

台灣半導體產業的龍頭台積電，一直以來都是大家擠破頭都想進去的公司，有網友好奇，為什麼大陸半導體行業發展速度沒有想像中快，難道是因為員工不夠耐操嗎？許多網友則表示，大陸一流人才多數都去金融業或網路電商，在大陸的半導體產業工時高、薪資低，不算是大陸最頂尖的行業，跟台灣才會有落差感。

原PO在PTT科技板發文表示，常聽台積電很猛的大部分原因是，台灣有耐操的奴工無限加班，但去對岸就做不起來，「很多人說是對岸沒有像台積電這樣耐操的員工，但看過大陸的紀錄片，有個感想是應徵的人多到爆，他們的老闆不會壓他們說，不做責任制就滾，反正後面還有一堆人等著進來，難道這只是假議題？」

貼文一出引起許多網友解答表示，大陸的一流人才多傾向去金融業、網路或軟體業，大國比較不搞代工，「中國強又耐操的都去軟體啦」、「強國人才都去金融啊」、「大陸一流人才做金融、軟體、網路」、「中國在軟體、ML、網路應用上基本上只排在美國之後」也有網友認為時間點有差，因台灣半導體發展的時候，大陸還在發展代工，所以從現在單個時間點看兩邊，才會覺得他們落後。

除此之外，也有網友表示，大陸半導體給的錢很少，所以做不起來，「錢給的跟台積電一樣多，你要怎麼玩都可以」、「薪水有差，中國前五的大學畢業生，寧願去做手遊策劃也不會去做半導體」、「薪水不高又累，頂端人才誰要去」。

台積電 半導體

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