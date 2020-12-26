面板太熱 三星又傳延後關閉LCD廠
面板報價因為宅經濟發燒而漲不停，供需呈現緊繃狀態，也讓想退出LCD市場的三星再度動搖；近日市場傳出，三星顯示（SDC）正在評估要再次遞延LCD廠關閉的時間點，並將停產時間改至明年12月。法人表示，儘管可能波及明年面板報價，但三星產能以供應內部品牌用為主，對台廠出貨影響不會太大。
SDC原先要在今年底關閉LCD產線，但因為面板價格從今年中開始飆漲，上（11）月才決定將停產時間點延至明年3月，現又因為面板報價屢屢攀升，大尺寸面電視銷售長紅、面板訂單超量，傳出評估要再延到明年底。根據外媒報導，近期SDC已經向在韓國牙山的產線員工宣布這項決定。
面板報價漲勢進入12月下旬依然強勁，根據Trendforce最新資料，55吋電視面板報價均價已來到172美元，近二周上漲4美元；27吋監視器面板均價80.7美元，近二周上漲1.2美元；14吋筆電面板均價31.1美元，上漲1.1美元。
友達（2409）、群創近期也都表示，因為面板需求缺口仍大，明年農曆春節將破例不休假、全力衝刺產量，可見面板市況火熱程度。
法人指出，由於在家工作、學習和娛樂的生活型態到明年中都還會是主流，市場要達到供需均衡至少要等到明年第2季，預期面板價格也會在第2季進入高原期。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言