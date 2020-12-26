台積電強化災害演習 明年模組化演練

台積電（2330）近年持續強化防災能力，因應全球極端氣候導致複合型災害頻繁出現，傳統應變機制已不足應對，台積電預計明年將以模組化形式擴大災害管理的應用範圍。

台積電目前的演習方式包含實兵與桌上兵推，應用範圍橫跨火災、地震疏散等，同時先前也攜手新竹縣市消防局舉行桌上演習。依據規劃，台積今年在全災害管理計畫方面，預計將完成90場次桌上演習，明年將進一步增加至250場，並於第2季完成所有實兵演習劇本驗證並更新，進而精進防災能力。

為使各廠區的演習流程一致，台積電也建立台灣廠區皆可共享存取的演習劇本資料庫，依「災害的複雜程度」與「對災害的了解程度」，將災害類型分為四大象限，並預計明年模組化形式擴大災害管理的應用範圍，未來應變人員可依廠區需求，將不同類型的災害事件組合進行演習後，再上傳新的情境模組至資料庫，使災害演習的類型更全面完整。