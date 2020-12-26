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銅箔基板 在陸價格喊漲

經濟日報 / 記者尹慧中╱台北報導

由於大陸市場上游原料價格狂飆10%至15%，銅箔基板（CCL）大廠在大陸廠區率先啟動漲價計畫，轉嫁過高成本。據了解，南亞、聯茂、台燿、騰輝等在大陸廠區率先陸續和客戶端反應，明年首季有望逐步轉嫁。

CCL是生產印刷電路板（PCB）關鍵基礎材料，PCB本身因產業特性，幾無漲價空間，但上游的CCL傳出漲價聲浪，主要是原料之一電子玻纖紗布報價回升到2017年至2018年高峰，銅箔報價也跟隨國際銅價走勢來到近七年新高，整體大宗原物料普遍漲勢驚人。

相關原物料在CCL生產成本占比合計超過三成，陸資CCL大廠今年第4季以建滔為首，喊出漲價，另一大廠生益科技近日也鬆口，將調整銷售策略以因應原料漲價，台資CCL大廠也跟進有不同對應計畫。

台資CCL廠商產能最大是南亞，南亞CCL事業單位近期陸續在大陸市場調整產品報價，帶動CCL廠商同步反映生產成本提高。

對於大陸市場漲價消息，台燿已低調證實，台燿目前一般產品已先調高報價，明年可能還會再漲價。

聯茂方面，據了解也已陸續和客戶溝通，在大陸原料狂飆之下，生產成本大幅提升，最快有望在明年首季陸續反映在客戶報價上。

利基CCL廠商騰輝也預告，由於生產成本大幅提高，全力與客戶協調調漲價格中。

漲價 台燿

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