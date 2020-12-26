新iPhone改設計 軟板廠利多

蘋果手機明年再改版。據了解，蘋果手機電路設計將大改版，擴大採用軟板模組化設計，大幅取代現在軟硬結合板，高階軟板商機爆發。因應相關設計變更，據了解，龍頭廠商包括臻鼎、台郡正加速兩岸擴產計畫，提高資本支出加上發行公司債，投資超過200億元，爭取未來二年至三年的成長商機。

市場傳出，蘋果明年手機電池背板設計將大改版，手機軟板朝向以系統封裝（SiP）結合軟板的模組化設計，取代既有的軟硬結合板設計，將大量提升高階軟板用量，擴大向台灣軟板廠採購。

被市場點名的蘋果PCB供應商皆不評論單一客戶與產品訊息。

但業界觀察，臻鼎與台郡已布局模組製程技術，旗艦機種率先採用模組化設計，將帶動龐大的商機。

下世代iPhone設計升級，模組化對高階軟板帶來質與量的同步提升，目前廠商的既有產能無法全數支應客戶需求，兩大軟板廠都有加速擴充產能的計畫。

台郡方面近期敲定追加資本支出67億元，在兩岸擴充產能，高階模組產能主要放在高雄和發新廠，預定明年第1季試產，第2季開始逐步開出產能，並目標明年第3季擴大貢獻業績。

台郡昆山新廠屬於後段製程的擴充，會比高雄新產能晚二至三個月就緒，整體規畫將配合終端客戶應用發展。台郡也計畫發行海外無擔保可轉換公司債1.5億美元。

臻鼎各大廠區都有模組化設計，先進模組產能位於深圳第二園區，今年3月已開始量產，規畫將最先進模組產能設在高雄南科。按照計畫，最快明年首季動土，新廠專案第一期投資換算新台幣逾117億元。