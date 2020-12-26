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台積美國新廠董座 外界推測三種可能
經濟部投審會日前正式通過台積電赴美設立亞利桑那州子公司案，現在業界高度關注美國子公司新董座人選。
目前外界猜測有三種可能，甚至初期不排除由台積電董事長劉德音直接兼任，等營運上軌道，再擇優組成廠務管理團隊接棒。
台積電董事會11月通過設立美國子公司，將設立5奈米製程廠，供應鏈傳出多個董座人選，包括先進技術暨光罩工程副總張宗生統籌，近日也傳出主掌12吋晶圓廠營運的副總王英郎出任。對於相關消息，台積電昨日表示，不評論傳聞，對美國廠目前沒有進一步的公開資訊。
業界人士觀察，台積美國廠初期發展應該有三種可能，第一是，不論是張宗生或是王英郎，都是台積電5奈米廠落地的推手，主要是推動廠務專案。
半導體業界人士指出，以台積目前重要經理人而言，美國籍五位，包含企業策略辦公室資深副總經理瑞克．凱希迪以及特殊技術副總經理亞歷山大‧ 卡利尼斯基，業務副總張曉強、研發副總曹敏與黃漢森。
這也引出另一個可能，就是讓具備美國籍的菁英出任5奈米廠的董事或董事長，協助設廠。業界舉例，例如張曉強在英特爾完成多項技術開發，在積體電路領域擁有55項美國專利，有美國在地深厚人脈，蓋完廠也能與當地客戶溝通互動。
第三個可能則是，美國5奈米的戰略意義極大，初期可能由董事長劉德音兼任，劉德音具備美國籍，業界人士也觀察，這項專案之所以能保密到家，也是因劉德音多次親自奔走、說明促成。
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