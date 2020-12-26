聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科手機晶片市占 超車高通

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯發科今年出貨爆發，根據研究市調機構Counterpoint的報告，聯發科在第3季登上全球手機晶片市占龍頭，小贏競爭對手高通2個百分點。不過調查也顯示，高通在第3季仍是5G晶片龍頭，且可能在第4季會奪回整體手機晶片龍頭寶座。

Counterpoint表示，第3季手機市場銷售回溫，聯發科以31％市占率，成全球智慧手機晶片市占龍頭。聯發科勝出主因，是在爭取5G產品時，鞏固中、低價（100美元至250美元價格帶）手機市場表現優異，成長力道主要來自中國與印度地區。

Counterpoint特別提到，第3季聯發科手機晶片銷售狀況佳，除了上述價位與新興市場賣得好，更因美國對華為與海思祭出禁令，聯發科與其他非華為客戶攻城掠地。以聯發科大客戶小米來說，對小米滲透率從去年第3季以來成長超過三倍；標榜降低5G手機門檻的realme V3，也是採用聯發科的解決方案。

聯發科以天璣系列晶片在5G市場打江山，也不放過具有長尾效應的4G市場，遊戲應用的4G曦力G系列產品同樣賣得好。

高通也不是省油的燈，Counterpoint指出，高通在高階晶片市場仍占有優勢地位，同樣受惠於海思被美國制裁的問題。

若僅以5G晶片來看，第3季市占龍頭還是高通，全球5G市占率高達39％。

Counterpoint認為，第3季的手機銷售中，約有17％為5G手機，蘋果5G手機上市是大助力，預計第4季時5G手機銷售比重將進一步拉升到三分之一，高通有機會靠5G產品，第4季就搶回手機晶片龍頭寶座。

智慧手機 5G 聯發科

延伸閱讀

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

鴻海、聯發科 認購火

聯發科與台大合作開發睡眠障礙線上平台 獲國家創新獎

聯發科、昇佳 認購熱

相關新聞

iPhone 12熱賣 鴻海春節搶人

iPhone 12系列手機熱賣，鴻海數位產品事業群（iDPBG）旗下生產重鎮鄭州廠公開「留人」，因明年春節期間產能滿載，...

新iPhone改設計 軟板廠利多

蘋果手機明年再改版。據了解，蘋果手機電路設計將大改版，擴大採用軟板模組化設計，大幅取代現在軟硬結合板，高階軟板商機爆發。...

聯發科手機晶片市占 超車高通

聯發科今年出貨爆發，根據研究市調機構Counterpoint的報告，聯發科在第3季登上全球手機晶片市占龍頭，小贏競爭對手...

PC熱潮 將延燒到明年

全球個人電腦（PC）熱潮延燒，預期缺貨現象將會持續到2021年。市調機構Canalys預估，2020年全球PC （包括桌...

聯發科重金研發 把錢花在刀口上

手機晶片大廠聯發科是全球IC設計第四大廠，緊追的競爭對手高通是產業巨人。高通去年的研發費用絕對金額是聯發科的兩倍多，聯發...

台積美國新廠董座 外界推測三種可能

經濟部投審會日前正式通過台積電赴美設立亞利桑那州子公司案，現在業界高度關注美國子公司新董座人選。

銅箔基板 在陸價格喊漲

由於大陸市場上游原料價格狂飆10%至15%，銅箔基板（CCL）大廠在大陸廠區率先啟動漲價計畫，轉嫁過高成本。據了解，南亞...

台灣大哥大力挺體壇！連4年獲《體育推手獎》最高榮耀

支持國內體育不遺餘力的台灣大哥大再度獲教育部體育署《體育推手獎》肯定，獲頒「贊助類金質獎」（一年贊助金額達1,500萬元...

仁寶攜高雄市府造智慧城 推智慧醫養護生活圈

仁寶電腦（2324）今日與高雄市政府於高雄展覽館簽署「高雄智慧城市之智慧醫療及智慧照護」合作備忘錄，將「仁寶i照護」服務...

仁寶攜高雄市政府 推動智慧醫療養護生活圈

仁寶電腦（2324）與高雄市政府今（25）日於高雄展覽館簽署「高雄智慧城市之智慧醫療及智慧照護」合作備忘錄，將「仁寶i照...

智聯服務今掛牌上櫃 邁向國際化系統整合商

宏碁旗下子公司智聯服務（6751）今（25）日以每股60元掛牌上櫃，成為宏碁旗下第三家上市櫃公司。智聯服務107及108...

台積電副總王英郎任美國新公司董座 明年率500菁英赴美設廠

台積電赴美設廠緊鑼密鼓展開，據了解，台積電已計畫明年3、4月調集500名菁英，啟動建廠工程。至於台積電亞利桑那州分公司的組織架構，將由主掌台積電12吋晶圓廠營運的副總經理王英郎擔任主帥，並出任美國新公司董事長。

熱門新聞

李紀珠與吳東進共進退 請辭新光金金控、人壽副董

聯發科首度超越高通 成全球最大智慧手機晶片供應商

金雞母不要了！西門町16間億級店面求售

立院三讀！新版電子支付條例大整併 跨業轉帳解禁

長榮恐遭減班！工會：基層員工受衝擊 盼交部審慎評估

民眾最推打炒房五招 專家：增加持有稅可能反受其害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。