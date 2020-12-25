雲達科技5G SA核心網通過驗證 助台灣企業布建5G專網

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技今（25）日宣佈，其自主開發的台灣首座5G SA （獨立組網） 核心網，於日前率先通過工研院5G開放網路驗測平台驗證，成功連接到合作廠商的無線電接入網（RAN）及第三方的5G用戶設備，實現從邊緣到核心、端到端的5G訊號傳輸，大幅提升連結速度。

隨著5G經濟逐漸發酵，相關開放平台興起，為台灣提供絕佳切入機會。經濟部瞄準O-RAN（Open Radio Access Network）商機，祭出多項輔導措施，鼓勵國內廠商發展以白牌設備為基礎的開放式5G專網方案，期能以5G國家隊的規格，打入國際電信市場，帶動網通產業升級。

為加速產業與國際標準接軌，經濟部工業局更聯手工研院及國際大廠打造5G開放架構實驗平台，邀請業者自組團隊，提出完整的解決方案並完成商用化互通性測試，成為絕佳的5G網路測試場域。5G開放架構實驗平台也將透過與國際開放網路架構組織（如O-RAN及TIP）緊密合作，搭建產業合作的橋梁，協助臺灣網通設備廠獲得較高價的5G電信設備訂單，作為進軍全球網路通訊市場的創育基地和研發重鎮。

繼成功打進5G全球供應鏈，協助日本樂天電信建置世界首個雲端原生虛擬化行動通信網路之後，雲達再次超前部署，扮演產業領頭羊，開發出符合3GPP第15版規範、高可用性與高可靠度的5G SA核心網，協助業界實現高階5G應用，加速產業轉型。而除了5G SA核心網硬體，此方案更配備OAM（operation, administration, management）軟體，提供客戶便捷的操作管理介面，完整具備商用化功能。

雲達科技總經理楊麒令表示：「雲達領先市場推出5G專網獨立組網，有完整核心網到接入網的通訊設備，並且已通過國家驗證，這是給合作的系統整合商，以及期待5G技術加速數位轉型的企業客戶，打了一劑強心針。業界普遍預期2021年企業專網滲透率會大增，雲達將在企業專網技術、產品及市場持續耕耘，並偕同生態圈合作夥伴，一起為台灣5G專網努力。」

經濟部工業局林俊秀組長表示：「O-RAN的發展突破電信市場的封閉性，讓非傳統電信設備供應商都有機會打進供應鏈。雲達科技突破技術限制，提出國內首個獨立組網的5G專網解決方案，真正實現了5G高頻寬、低延遲的特性，而且全套設備都是台灣製造，展現國內廠商堅強的製造與整合實力。我們期待這樣優質的方案能為台灣開啟一扇新的大門，帶動新一波產業升級。」

雲達科技布局電信市場多年，逐步由純設備提供者邁向解決方案提供者，憑藉與國際軟體夥伴打國際盃的經驗、以及在資料中心領域累積的虛擬化平台實力，推出針對企業用戶的完整5G解決方案，大幅縮短客戶部署企業專網的時間，加速數位轉型落地。面對蓄勢待發的5G成長高峰，雲達科技已做好準備，將可望在政策助攻下，實現「5G設備、臺灣製造」，迎接下一波兆元商機。