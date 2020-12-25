全國第一座5G智慧工廠 明年2月公開展示

遠傳電信、台達電子（2308）、台灣微軟攜手共同打造全國第一座5G智慧工廠，於台達桃園龜山廠區生產線實際導入5G專網、AMR自主移動機器人、AOI瑕疵檢測數據分析、微軟雲計算、混合實境等先進應用，預計明年2月公開展示5G智慧商用生產線，三強集結整合優勢展現跨界綜效，帶動產業進入5G新紀元。

5G智慧商用生產線架構在遠傳高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網，台達AMR自主移動機器人透過5G低延遲特性，與管理平台交換資料，於生產過程中智慧化人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能，並達到少量多樣、高頻換線的生產需求。

AOI瑕疵檢測數據分析也是這次5G智慧商用生產線的一大亮點。透過5G即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度資料，進行大數據分析快速遠端調整製程，可即時通報稽核，並降低人力成本，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

生產線也導入Microsoft HoloLens混合實境與IoT Digital Twins（物聯網數位雙生科技），以5G串接多設備裝置端輸出訊號，背後透過智慧空間技術（Intelligent Spatial Technology），建立3D視覺模擬（3D Visualization Modeling），讓設備資訊全面可視化，達成5G MR遠距廠房管理、維修與監控，加速人員培訓、累積經驗傳承，透過遠端產線巡檢也能減少人工作業維護。

遠傳5G企業專網結合台達創新智慧設備以及微軟雲端實力，這不僅是全國第一個5G智慧工業產品生產線，更為智慧製造劃下新的里程碑。

未來三方也將攜手推進5G、AI及物聯網相關應用發展，帶動智慧製造產業鏈持續升級轉型，取得全球市場先機。