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遠傳、台達電、微軟打造5G智慧商用生產線 展跨界綜效

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳電信（4904）、台達電子（2308）、台灣微軟攜手共同打造5G智慧工廠，於台達桃園龜山廠區生產線實際導入5G專網、AMR自主移動機器人、AOI瑕疵檢測數據分析、微軟雲計算、混合實境等先進應用，預計於2021年2月公開展示5G智慧商用生產線，三強集結整合優勢展現跨界綜效，帶動產業進入5G新紀元。

5G智慧商用生產線架構在遠傳高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網，台達AMR自主移動機器人透過5G低延遲特性，與管理平台交換資料，於生產過程中智慧化人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能，並達到少量多樣、高頻換線的生產需求。

AOI瑕疵檢測數據分析也是這次5G智慧商用生產線的一大亮點。透過5G即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度資料，進行大數據分析快速遠端調整製程，可即時通報稽核，並降低人力成本，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

生產線也導入Microsoft HoloLens混合實境與IoT Digital Twins（物聯網數位雙生科技），以5G串接多設備裝置端輸出訊號，背後透過智慧空間技術（Intelligent Spatial Technology），建立3D視覺模擬（3D Visualization Modeling），讓設備資訊全面可視化，達成5G MR遠距廠房管理、維修與監控，加速人員培訓、累積經驗傳承，透過遠端產線巡檢也能減少人工作業維護。

5G

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