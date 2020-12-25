太陽能電池節前備貨潮 電池價格小幅反彈
研調機構 EnergyTrend表示，隨著農曆年關將至，為確保休假期間能穩定供貨，近期太陽能下游產業積極備貨，帶動上游矽料、電池價格出現小幅反彈，平均漲幅約1%，G1單晶電池近日價格漲幅達2%以上。
EnergyTrend指出，農曆春節即將到來，下游積極備貨，刺激短期需求，再加上，產業上游矽料受惠矽晶圓企業擴產效益顯現，需求也增加，帶動價格觸底回升，中國市場的單晶及多晶矽料分別上漲1.89%、1.22%，全球多晶矽料漲幅也達 0.74%。
太陽能電池則因為年節前備貨潮，帶動中國市場的單晶電池需求轉強勁，部分太陽能業者出現產能滿載情況，甚至出現部分訂單交貨延後，其中，G1單晶電池因市場供給少，近日出現報價小幅調漲。中國 G1 雙面單晶、單晶電池上漲 2.38%，海外 G1 雙面單晶、單晶電池則上漲 1.75%。
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