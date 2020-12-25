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中美晶入主宏捷科 董座徐秀蘭取得一席董事

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

宏捷科（8086）今（25）日舉行股東臨時會，而中美晶（5483）在今年8月宣布將參與宏捷科的私募之後，二家公司將進行結盟，今日中美晶董事長徐秀蘭也取得宏捷科一席董事，獨董則由邱俊樺擔任。

中美晶、宏捷科於8月初宣布，宏捷科發行私募普通股4.5萬張，私募價格每股為77.7元，預計募資總金額為34.965億元，而中美晶董事會也決議參與此認購案，預計持有增資後的股權達22.53%，成為宏捷科最大股東。

二家公司藉由上下游策略聯盟，共同發展氮化鎵產品，以利快速供應5G、電動車等下一波產業高頻率、高功率所需的關鍵零組件，擴大營運規模及提升營運績效。市場法人則是認為，中美晶旗下環球晶具備化合物半導體碳化矽基板材料，中美晶與宏捷科策略聯盟，對雙方長期發展將具正面效益。

中美晶 宏捷科

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