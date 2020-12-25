曜越1月將舉辦線上電腦展 搶寒假電競商機

曜越（3540）線上展再次回歸，該公司宣布，將在明年1月為全球的粉絲與消費者帶來四天的2021曜越線上電腦展，消費者可通過2021曜越線上電腦展活動官網、YouTube跟Facebook觀看線上直播，輕鬆獲取第一手資訊。曜越將展示旗下產品線如機殼、電源、散熱產品、記憶體和電競配備，消費者只要打開直播就能了解每天不同產品線的新品，搶攻農曆年、寒假電競商機。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，今年全球新冠肺炎疫情從年初燒到年尾，電競相關宅經濟需求暢旺，讓曜越今年前3季業績亮眼。

曜越前3季稅後盈餘為3.59億元，年成長4.05倍，每股盈餘為5.55元，累計前10月合併營收為44.38億元，年成長30.76%。

曜越線上電腦展包含1月11日至13日為英文直播，1月14日為中文直播。曜越更指出，觀看線上直播的人還能參與線上活動，獲得抽取鋼影TOUGHRAM Z-ONE RGB記憶體DDR4 3200MHz 16GB (8GB x 2)等精美禮物。