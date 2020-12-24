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鴻海集團增資22.9億元 強化物流產業布局

經濟日報 / 記者蕭君暉 /台北即時報導
圖為新北市土城區鴻海集團總部。（本報系資料庫）
圖為新北市土城區鴻海集團總部。（本報系資料庫）

鴻海（2317）今 (24) 日公告，子公司准時達國際供應鏈管理，斥資人民幣 1.16 億元（約新台幣 5 億元），取得上海托普旺物流股權。此外，准時達國際供應鏈管理也以不超過 6357 萬美元（約新台幣 17.9 億元）增資轉投資 JUSDA INTERNATIONAL LIMITED，合計22.9 億元，強化物流產業布局。

鴻海表示，准時達國際供應鏈管理是向趙忠善，以及蘇州工業園區原點正則壹號創投、蘇州工業園區原點正則貳號創投、霍爾果斯同行股權投資管理等企業，取得上海托普旺物流有限公司股權。

鴻海說，取得股權目的為長期投資，資金來源則是自有資金及發行新股，目前准時達國際供應鏈管理持有 64.59% 上海托普旺物流股權，金額約人民幣 2.80 億元。

此外，鴻海也公告，以不超過 6357 萬美元額度，現增 JUSDA INTERNATIONAL，每股港幣 1 元，最多取得 4.91 億股，目的同樣是長期投資。

准時達是鴻海集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合，目前與全球超過 3000 家 3C 零組件廠商及客戶密切合作，服務超過 1000 家知名品牌客戶。

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