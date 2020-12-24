台灣大重兵部署近800行動基站 迎向2021新曙光

用力揮别2020，迎向2021新曙光，台灣大哥大（3045）宣布，超前部署，全力在全台熱點增設近800行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)，4G加上5G網路應援全台跨年，動員300人全面待命，台灣大也宣布旗下OTT平台myVideo也將線上直播阿妹跨年演唱會。

台灣大表示，回首2020，是疫情衝擊的一年，但也是台灣5G開台元年，台灣大積極佈建，不到半年時間，超標建設6,000座3.5GHz超高速「真5G」基站，5G可用率獲國際第三方公正單位肯定，為全台第一，並達到全台365行政區之中、超過220區有5G涵蓋的佳績。

台灣大統計，今年全台共有跨年晚會、升旗典禮、迎曙光等36 場大型跨年活動，雖仍存不確定因素，但行動數據使用量不會因是否有戶外活動而稍減，台灣大北中南區網路維運團隊均嚴陣以待，不論疫情發展如何，都將事前加派行動車、架設臨時基地台、擴充基地台容量，所有活動會場均佈建5G臨時站。

台灣大表示，當天台灣大技術長郭宇泰坐鎮台北網管中心，全程指揮，各區網路維運主管也進駐跨年晚會熱區，全程監控網路效能、現場因應動態調整參數，所有工程人員支援跨年訊號部署之餘，也被要求嚴守量體溫、戴口罩等防疫規範，悉心守護台灣得來不易的跨年「小確幸」。

除了擴充4G與5G設備，台灣大表示，在跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，包括台北101、美麗華、台東阿妹演唱會、台中麗寶樂園、高鐵桃園站前廣場、五月天演唱會、台中水湳中央公園、大港橋跨年晚會、紫耀義大享樂拾光跨年晚會等。

此外，台灣大表示，myVideo攜手台灣大哥旗下數位串流平台MyMusic，雙平台獨家高畫質直播張惠妹睽違四年在家鄉舉辦的「20/21 aMEI UTOPIA EAST演唱會」，並在跨年、元旦直播台中「2021麗寶樂園跨年雙演唱會」與「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」。