新冠疫情帶動 勤業眾信：2021年遠距醫療商機看漲

勤業眾信聯合會計師事務所今（24）日發布《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告，內容指出，新冠肺炎疫情將帶動遠距醫療，預估明年全球遠距醫療商機上看250億美元。

報告指出，受到疫情影響，遠距醫療滿足了「零接觸」的趨勢需求，很多病患與醫生更傾向以視訊約診，預期全球視訊看診的比例，將由2019年的1%，成長至2021年的5%，全球遠距醫療商機上看250億美元，帶動超過330億美元的醫療級家庭保健技。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，疫情徹底顛覆了人們的生活與工作模式，帶來諸多負面影響，但在「零接觸和遠距」的兩大訴求下，也可被視為是驅動產業進步的催化劑。

陳明煇表示，無論是5G技術、雲端運算或是虛擬實境，各種企業服務與消費性電子科技將繼續為全球產業生態注入新的生機，展望2021年，企業需意識科技、市場與競爭對手正在以超越以往的速度進化，創新轉型與營運韌性將會是未來共同定義企業成功的關鍵。