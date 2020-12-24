台灣之星迎戰跨年 頻寬容量擴3倍、動員400人次

台灣之星表示，受到全球新冠肺炎疫情影響、國人無法出國跨年，預估今年國內跨年行動訊務量將達到近年高峰。台灣之星表示，迎戰跨年，動員400人次提前佈署，頻寬容量擴3倍，結合4G及5G基站，全面備戰。

台灣之星表示，為滿足跨年尖峰時刻的高行動訊務量需求，加上今年是5G開台後的第一次跨年，台灣之星自年初起就開始進行籌備、謹慎備戰，前期佈署及跨年夜當晚，總計動員400人次網路工程及維護單位同仁，於六都九大熱點及全台各縣市超過50個跨年熱區，進行24小時輪班待命進行網路即時監控及訊號強化；包含台北101、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、高雄港棧庫區、台南永華市政中心、花蓮東大門廣場、台東海濱公園及屏東千禧公園等地均全員出動，針對跨年人潮動線進行網路最佳化的調整，擴增頻寬容量超過三倍以上，確保250萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻。

回顧5G元年，台灣之星表示，自頻譜競標就展現決心，傾全力標得5G的3.5GHz黃金頻段40MHz，是4G開台時的4倍大，足以提供用戶近同業2倍、業界最大的單位用戶個人頻寬，讓用戶享受分得多就跑得快的順暢網路體驗。

此外，台灣之星表示，更積極投入網路建設，投資40億至近60億元建置、優化4G及5G基站，根據最新調查，台灣之星的5G可用率已達14.8%、與三大業者相近，5G下載速度較4G快五倍之多，目前也已達成5G用戶數突破10萬、高密集人口涵蓋達80%等重點營運目標。

而針對未來的5G建設規劃，台灣之星表示，可望隨網路建設陸續完備，大幅提升用戶5G使用體驗，預計2021年的5G基站朝向六都市區涵蓋90%、目標年底達成6,000站的5G訊號涵蓋範圍、2022年全台生活圈涵蓋90%、2023年全台市區及近郊全面涵蓋。

然而，雖然目前已進入5G時代，台灣之星仍積極顧及4G用戶需求，持續提升4G涵蓋、優化通訊服務品質；截至目前4G基站數已達16,728座，其中，2,600MHz頻段的基站成長率就高達10%，總計新增超過500座；同時，在全台偏鄉、山區及沿海地區持續布建 U900 基地台。

根據林務局截至今年9月的資料顯示，台灣之星在山區擁有約247個4G通訊點，與其它業者相當，為偏遠山區及離島地區的用戶帶來更良好的語音通訊品質；為全台250萬台灣之星用戶，全面有感提升訊號涵蓋與網速，不論身處都會中心或偏遠郊區，都能感受到台灣之星不斷精進的行動上網體驗，享受高品質的便利行動通訊服務。

台灣之星品牌價值主張強調「最高CP值、服務好、專業佳」，考量5G才剛開台，多數消費者對 5G 網路品質仍有疑慮，推出業界最長體驗時間的「免費試用一個月」方案，不論是新朋友或老客戶，人人每年都可申辦一次；在一個月的期間，可享4G+5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘。