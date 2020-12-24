家登公告 英特格對家登所提專利侵權訴訟案已達成和解

晶圓傳載解決方案廠商家登（3680）今（24）日公告，美商Entegris（英特格，又譯為安堤格里斯）對家登所提專利侵權訴訟案，達成和解，終結本案。

此案的發生原委是，英特格針對家登精密工業股份有限公司侵犯專利權，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟；家登指出，有關英特格控告本公司涉嫌侵害中華民國專利號：I391304發明專利，請求本公司負損害賠償責任，智慧財產法院審理在案，惟雙方為求化解歧見，於109年11月18日簽訂保密之「授權協議書」，並向法院聲請「訴訟上和解」，昨日獲智慧財產法院當庭作成和解筆錄，終結本件訴訟案件。

家登說明，對公司財務業務及預估金額皆無影響，且家登將依和解條件踐行權利及義務。