快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

家登公告 英特格對家登所提專利侵權訴訟案已達成和解

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓傳載解決方案廠商家登（3680）今（24）日公告，美商Entegris（英特格，又譯為安堤格里斯）對家登所提專利侵權訴訟案，達成和解，終結本案。

此案的發生原委是，英特格針對家登精密工業股份有限公司侵犯專利權，向台灣智慧財產法院提出損害賠償訴訟；家登指出，有關英特格控告本公司涉嫌侵害中華民國專利號：I391304發明專利，請求本公司負損害賠償責任，智慧財產法院審理在案，惟雙方為求化解歧見，於109年11月18日簽訂保密之「授權協議書」，並向法院聲請「訴訟上和解」，昨日獲智慧財產法院當庭作成和解筆錄，終結本件訴訟案件。

家登說明，對公司財務業務及預估金額皆無影響，且家登將依和解條件踐行權利及義務。

家登 晶圓

延伸閱讀

精準醫療檢測的均等侵權判斷 — 2020年Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.案

義隆 在台控告匯頂侵權

雙A、微星 遭美商控侵權

英特格與家登10年訴訟大和解 高階主管透露關鍵

相關新聞

元晶看好綠電 投7億布建太陽能大尺寸電池產線

看好綠電蓬勃發展，擁有全國最大太陽能電池模組產能的元晶（6443）太陽能科技將投入7億布建太陽能大尺寸電池產線，今（24...

中華電祭百萬發掘物聯網人才 看好明年兩大領域起飛

中華電信今（24）日舉辦「2020 IoT大平台創意應用大賽」頒獎典禮，祭出總獎金155萬元。中華電信數據通信分公司總經...

錼創攜手工研院 共創兆元MicroLED新商機

MicroLED是業界公認的新世代顯示技術，MicroLED科技大廠錼創科技於今（24）日與工研院締結為期四年的長期合作...

鴻齡科技建5G工業專網 引領精密機械智慧轉型

鴻海科技集團（2317）旗下鴻齡科技今（24）日參加「IT+OT創新融合 賦能數位化轉型」活動，集團副總裁呂芳銘親自出席...

元晶太陽能斥資逾7億 新設大尺寸光電電池產線

投資台灣事務所今（24）日通過台商「崧虹科技」與根留企業「元晶太陽能科技」、「廣翰實業」3家共斥資近23億元擴大投資台灣...

美華泰線上購物商城正式開站 登入會員贈入會禮100元

台灣夏普公司於2020年7月1日宣佈正式併購立足台灣35年美妝品牌美華泰，並轉型為「日系嚴選 美妝時尚百貨」，並已於7月...

台灣大布建全台跨年熱點 部署近800行動基站

全球疫情升溫、台灣再現本土病例之際，台灣大哥大（3045）超前部署，全力在全台熱點增設近800行動基站(含行動車、行動基...

台積電美5奈米廠緊鑼密鼓推動 傳由副總張宗生統籌

台積電（2330）將在美國亞利桑那州鳳凰城興建12吋晶圓廠，預計在2024年上半年生產5奈米製程產品，相關建廠計畫已在緊...

勤業眾信 公布明年產業四大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布勤業眾信「2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測」，由於疫情仍持續影響全球，部分國家...

多頭指標 歐美各大車廠投入電動車市場

蘋果總能讓市場為之轟動，蘋果日前透漏計畫最快將於2024年推出自家的自動駕駛車「Apple Car」，市場再度陷入瘋狂，蘋果22日一度上漲近5%，市值暴增1000億美元。

合勤控、智邦蠶食基建大餅

為阻止中國５Ｇ崛起，美國對華為大力道制裁，使諾基亞、愛立信接獲更多訂單，台廠可望大啖轉單，加上白牌商機發酵，台灣網通廠明年營運值得期待。

王雪紅：明年再推5G手機 VR產品會讓大家驚豔

宏達電（2498）董事長王雪紅與威盛（2388）董事長陳文琦，今(24)日聯袂出席威盛的聖誕愛心義賣市集活動。對於宏達電...

熱門新聞

被動元件大缺貨 將提前漲價

大到不能倒銀行 金管會宣布新增一家

勞金局炒股案 傳有百億退佣

半數受雇者年薪不到50萬 中產與極高薪族差距擴大

打炒房風聲鶴唳 永和建案公告每坪調漲2萬元

「假兩房」推案暴增 專家：畸形產品不好住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。