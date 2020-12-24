崑鼎法說：將爭取高科技廠赴美設廠的廢棄物處理業務

崑鼎（6803）今（24）日舉行線上法說，崑鼎表示，由於國內焚化爐的整改將從明年陸續展開，崑鼎將受惠；加上持續擴大太陽能的業務規模，都是明年業績成長的主要動能，另外崑鼎也將爭取高科技廠赴美設廠的廢棄物回收業務。

崑鼎總經理施雲鵬表示，崑鼎在主要的業務展望部分，包括廢棄物管理與焚化，未來五年預計有12座都市焚化爐的整改，將帶來約750億元的投資與營運商機。在再生能源部分，國內持續擴大投資規模，以及電站維運明年將持續擴大業務規模。

至於在回收再利用部分，施雲鵬指出，將爭取高科技廠商赴美設廠廢棄物回收業務，另外在有機廢棄物厭氧發電及肥料化業務，也將持續爭續新訂單。並參與鳳山溪、臨海及中壢汙水廠的BTO／BOT案的營運，及爭取政府所規劃九座再生水處理廠操作維護訂單。

針對法人詢問有關焚化爐延役整改商機，以及高科技廠的赴美商機。崑鼎表示，國內焚化爐的整改或延役，各縣市政府的進度不同，預計明年上半年陸續展開。有關爭取高科技廠的赴美商機，主要是目前耀鼎具有處理IPA廢溶劑的實績，可以協助高科技廠將廢溶劑再利用，隨高科技廠赴海外投資，崑鼎也積極爭取相關商機。