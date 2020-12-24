鴻齡科技建5G工業專網 引領精密機械智慧轉型

鴻海科技集團（2317）旗下鴻齡科技今（24）日參加「IT+OT創新融合 賦能數位化轉型」活動，集團副總裁呂芳銘親自出席，分享關於智慧製造和智慧機械相關話題，他強調，希望鴻海未來在計算的能量、5Ｇ工業專網的研發、及工業互聯網平臺等持續投入，且跟所有精密機械自動化的夥伴們一起，為台灣的智慧發展盡一份心力。

台灣機械工業同業公會、工研院、鼎新電腦、鴻齡科技等結合資源及經驗，今日舉行「IT+OT融合創新賦能數位化轉型」活動，共同以「智慧機械」與「智慧製造」雙引擎主軸，打造智慧機械雲生態系平臺，並透過設備聯網訂閱式服務，加速中小企業數位轉型。

呂芳銘在開幕致詞中分享關於智慧製造和智慧機械相關話題，呂芳銘表示，「在智慧機械或者智慧製造導入產業的過程中，實際上有一定的步驟。從最早的電腦化開始、接著自動化、聯網化、數位化到最近常聽到的智慧化，但今天我想分享的是可視化」。

他指出，「在以上所有步驟中產生的數據流，要關注的是在什麼樣的情境之下變成可視化？以工廠產線為例，可視化幫助在連接各種設備，取了數據、建構模型，活用可視化協助產線運作」。

呂芳銘調，「希望鴻海不管未來是在計算的能量上、或是5Ｇ工業專網的研發、及工業互聯網平臺持續投入。也希望跟跟機械工會、跟所有的精密機械自動化的夥伴們一起來，為整個台灣的智慧發展盡一份心力」。

鴻海旗下鴻齡科技以「5G結合IIoT助力智慧機械轉型升級」為題進行分享；鴻齡科技表示，「5G已從根本上改變全球網路連接的方式，IIoT的價值則在於把製造業、供應鏈、終端使用者給無縫連接起來，實現產銷精準對接，有效降低成本及創造利潤」。

鴻齡科技指出，由9成中小企業所組成的台灣製造業將可望藉此有效運用資源、以差異化的智慧製造落地，取得全球經濟新常態後的數位商機。但是無縫連接卻是許多中小型企業無法跨越的藩籬。

有鑑於此，活動會場不僅展出5G IIoT解決方案、IT智慧製造系統、OT場域應用APP的融合產品，也包含智慧製造應用場域展示。在端、網、霧、雲深度佈局下，搭配上日趨成熟的IIoT與5G技術，產業升級智慧製造場景已然發生。

鴻齡科技為加速推動5G專網在平臺上的應用潛力，也積極自主開發5G工業專網產品包括終端傳輸單元(DTU) 、各式終端設備與全台灣網通業界第一款5G mmWave +LTE雙模小基站(5G AIO Small Cell)、搭配軟體定義之引流產品，如工業網關(Gateway)、邏輯控制器(PLC)、高速資料擷取器(DAQ)，透過CorePro標準數採協議及物聯網平臺，實現OPC UA over TSN、及超前佈署TSN over 5G的有線無線工業網路混合架構等功能，並將5G企業專網實際應用在中小精密機械加工廠，為5G在地化奠定基礎。