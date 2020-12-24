佳邦：筆電用天線需求強勁 產能滿載

天線廠佳邦（6284）今（24）日參與券商舉辦的法說會，論及當前市況指出，目前公司產能滿載，將積極擴充功率電感及天線產品，也由於筆電用天線需求強勁，訂單能見度高，因此筆電用天缐及電感將是佳邦擴充重點，會成為明年營運成長的主要動能。

佳邦今年前三季的產品營收占比為天線最高達六成，其次是功率電感16%、保護器件15%、濾波器／高頻電感9%，公司目標是將天線以外的元器件營收占比提升到五成左右。

會後法人轉述，佳邦在法說會上、展望天線趨勢表示，手機從4G進到5G世代，天線用量從3pcs成長到8pcs，而在車用方面，開車門、雷達、車對車通訊等都將提升對天線的數量，從2pcs增加到8pcs，筆電也從2pcs增加到6pcs，網通從3pcs增加到8pcs左右，所以今年天線實驗室約15座，為了wifi6、5G等趨勢，會再增加5座實驗室。

在電感產品部份，佳邦說明，新能源的使用，推升對磁性元器件包含transformer、電感等產品需求大幅攀升，而在5G手機中，RF射頻元件及功率電感的需求將增加兩到三倍，再加上手機內部每個模組都要有自身的電源電壓才能有最好的表現，在此趨勢下，進一步推升市場對元件的用量。