元晶太陽能斥資逾7億 新設大尺寸光電電池產線

投資台灣事務所今（24）日通過台商「崧虹科技」與根留企業「元晶太陽能科技」、「廣翰實業」3家共斥資近23億元擴大投資台灣。元晶（6443）擁有全國最大太陽能電池及模組產能，為跟上全球太陽能晶片升級腳步，規劃斥資逾7億元於新竹湖口電池廠新設太陽能大尺寸電池產線，預計帶來156個就業機會。

台灣因政府為達到「2025非核家園」政策目標，以及台商大舉回台投資，帶動國內綠電需求。元晶看好太陽能產品未來炙手可熱，將佈建新一代大尺寸太陽能電池產線，引進自動化設備，以利與國際大廠合作開發客製化產品，並可滿足高效太陽能模組廠產能缺口。

此項投資象徵太陽能電池從過去6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代，是未來三年全數產線導入大尺吋的第一步，三年內大尺寸電池投資將達1GW以上。

崧虹科技深耕全球EMS電子製造服務30餘年，為因應貿易戰與市場需求調整全球佈局，投入15億元在桃園八德區興建智慧化廠房，增設SMT電子產品與高溫食品紙容器產線，持續提供高時效、高附加價值及具成本競爭力的服務，並可帶來83個本國就業機會。

鋁製品製造商廣翰實業除了有自有品牌「廣翰鋁門窗」，鋁製品廣泛用於光電、3C電子、運輸、機械、化工、建築等領域，產品應用對象不乏知名大廠，如IKEA、Mercedes-Benz、Audi、TOYOTA、群創等。廣翰為提升品牌價值與競爭力，投資逾6千萬元於台南市永康工業區既有廠房建置智慧化產線，整廠輸入世界級鋁擠型生產設備，以一貫化製程滿足客戶各種需求。

目前「投資台灣三大方案」已吸引760家企業約1兆1,634億元投資，創造97,960個本國就業機會。其中台商已達到209家回台投資約7,925億元，帶來6萬5,552個就業機會；根留企業則有94家投資約1,748億元，帶來1萬3,074個就業機會。後續尚有39家企業排隊待審。