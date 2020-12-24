美華泰線上購物商城正式開站 登入會員贈入會禮100元

台灣夏普公司於2020年7月1日宣佈正式併購立足台灣35年美妝品牌美華泰，並轉型為「日系嚴選 美妝時尚百貨」，並已於7月15日在可購樂線上購物平台先行成立品牌旗艦館，讓美華泰廣大的會員們服務不中斷，並實踐在今年第4季美華泰官方購物網站正式開站的承諾。

美華泰於1978年創立並將總公司設立於台南，早期為日韓美妝必逛的第一首選，至今已累積逾145萬會員，於2020年年初因應疫情之因素原經營團隊決議將門市結束，轉而由台灣夏普接手經營，並符合疫情新常態生活模式下，轉型為線上購物商城，仍維持精選進口美日韓最新商品，網羅業界最新保養、彩妝、流行飾品、居家百貨等多項平價時尚商品，讓美麗的妳優雅且舒適的享受線上購物環境以及最優質的服務。

夏普邀請知名網紅「Alizabeth 娘娘」做為美華泰開站大使 ，「Alizabeth 娘娘」在社群媒體粉絲總計逾50萬，其直言敢說敢做的風格獲得眾多粉絲的喜愛，雖然身為泰國人但是對於台灣的文化、美食、美妝都相當的熱愛，由他來介紹美華泰線上購物商城上的各種商品最適合不過。