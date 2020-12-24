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聯發科、台大與台大醫共同研發睡眠障礙線上平台獲獎

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

聯發科（2454）今(24)日宣布，協助台大與台大醫院，三方共同開發的睡眠障礙線上平台，榮獲「國家新創獎-臨床新創獎」肯定。

聯發科表示，該公司與台大醫院睡眠中心、台大電資學院三方攜手合作的創新醫電研發計畫「睡眠呼吸中止症遠距管理平台」，近日榮獲「國家新創獎-臨床新創獎」。該計畫針對睡眠呼吸中止症患者的需要，以生醫感測與智慧聯網技術，開創全方位照護的線上平台。台大醫院預計在星月計畫合作的基層院所先行試用，未來搭配智慧腕錶，讓睡眠呼吸中止症的診斷與治療不再受限於醫學中心的資源。

聯發科指出，「睡眠呼吸中止症遠距管理平台」結合產業、醫療機構及學術界的研發成果，運用內建的聯發科生物感測晶片MT6671及生醫演算法的技術，讓民眾使用智慧腕錶即可進行居家檢測，判讀睡眠呼吸中止次數、睡眠分期、並整合心率、心律變異、身體活動資訊，讓居家檢測及追蹤成為可能。

聯發科執行副總暨技術長周漁君提到，該公司一路走在創新前端，深入了解使用者需求和產業的改變，為的是讓普羅大眾都受惠於科技創新帶來的機會。

台大醫院 聯發科

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