台灣大布建全台跨年熱點 部署近800行動基站

全球疫情升溫、台灣再現本土病例之際，台灣大哥大（3045）超前部署，全力在全台熱點增設近800行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)，並提供5G訊號涵蓋，動員300人全面待命，提供最優質的網路服務。

2020是台灣5G開台元年，台灣大積極佈建，以不到半年時間，超標建設6,000座3.5GHz超高速「真5G」基站，5G可用率獲國際第三方公正單位肯定，為全台第一，並達到全台365行政區之中、超過220區有5G涵蓋的佳績。除了在跨年現場強化訊號之外，台灣大myVideo也將線上直播阿妹跨年演唱會，不論戶外或在家跨年，台灣大都要陪同用戶迎接2021充滿盼望的曙光。

台灣大統計今年全台共有跨年晚會、升旗典禮、迎曙光等36 場大型跨年活動，雖仍存不確定因素，但行動數據使用量不會因是否有戶外活動而稍減，台灣大北中南區網路維運團隊均嚴陣以待，不論疫情發展如何，都將事前加派行動車、架設臨時基地台、擴充基地台容量，所有活動會場均佈建5G臨時站。

當天由台灣大技術長郭宇泰坐鎮台北網管中心，全程指揮，各區網路維運主管也進駐跨年晚會熱區，全程監控網路效能、現場因應動態調整參數，所有工程人員支援跨年訊號部署之餘，也被要求嚴守量體溫、戴口罩等防疫規範，守護台灣得來不易的跨年「小確幸」。

台灣大哥大全力滿足用戶在跨年現場打卡、直播、或在家中與外地親友視訊通話的需求。台灣大不僅擴充4G與5G設備，亦於跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，包括台北101、美麗華、台東阿妹演唱會、台中麗寶樂園、高鐵桃園站前廣場、五月天演唱會、台中水湳中央公園、大港橋跨年晚會、紫耀義大享樂拾光跨年晚會等，現場只要搜尋到「TWM Happy 2021」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。