台積電美5奈米廠緊鑼密鼓推動 傳由副總張宗生統籌

台積電（2330）將在美國亞利桑那州鳳凰城興建12吋晶圓廠，預計在2024年上半年生產5奈米製程產品，相關建廠計畫已在緊鑼密鼓推動中，新近傳出除了兩名建廠大將之外，副總張宗生將是5奈米新廠的統籌主帥；先前本報「決戰3奈米 誰是台積電明日之星？」經選話題中，曾點將「3奈米夢幻隊」，張宗生就是台積電積極培養的中生代明日之星中的一員。

台積電將投資35億美元(新台幣1,009.5億元)，將在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計可在2024年上半年生產5奈米製程產品，這件投資案已獲投審會通過。

日經新聞報導指出，台積電已開始大舉徵才，初期預計將投入超過600名人力，包括工程師和主管等，是台積電20年來首度赴美設廠，台積電董事長劉德音表示，明年開始在亞利桑那州建廠，初期將調派超過300人、具研發和製造5奈米晶片經驗的員工及主管團隊赴美，協助相關的建廠及順利展開營運等工作。

另外，台積電將在美國招募300名應屆畢業生，及有一、兩年資歷的年輕工程師，新進人員將先到位於台南的5奈米廠，進行一年的密集訓練。

針對台積電美國設廠一事，業界先前傳出，台積電將派出中科廠十五Ａ廠長林廷皇、技術處資深處長吳怡璜兩員大將赴美負責建廠；最近更傳出，統籌美國5奈米新廠的主帥將是營運/先進技術暨光罩工程副總張宗生，不過，針對業界傳聞，台積電並不評論。

根據台積電官網，張宗生在清華大學取得電機工程學士、碩士及博士學位，為台積電先進技術暨光罩工程副總經理，1995年加入台積公司，曾任晶圓十二B廠資深廠長；擁有營運組織20年以上的實務經驗，參與晶圓一廠、四廠、八廠、十二廠及十四廠的技術開發與製造，是成功帶領台積電先進技術落地量產的關鍵人物。

張宗生2013年獲選為台積科技院士，表揚他在創新和卓越工程的成就；同時在全球擁有52項專利，其中一半為美國專利。