勤業眾信 公布明年產業四大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布勤業眾信「2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測」，由於疫情仍持續影響全球，部分國家再度啟動封城等措施並輔以數位科技，以避免群聚和實體接觸，預估「遠距醫療看診、雲端服務、企業與教育的數位實境模式和智慧邊緣運算」，將成為2021年大勢成長四趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示， 新冠疫情徹底顛覆人們的生活與工作模式，但在疫情「零接觸和遠距」的兩大訴求下，也可被視為是驅動產業進步的催化劑。同步加速高科技、媒體與娛樂產業的進程，也改變未來十年的運作模式。

勤業眾信預期，無論是5G技術、雲端運算或是虛擬實境，各種企業服務與消費性電子科技將繼續為全球產業生態注入新的生機。展望2021年，企業需意識科技、市場與競爭對手正在以超越以往的速度進化，創新轉型與營運韌性將會是未來共同定義企業成功的關鍵。

勤業眾信指出，第一個關鍵趨勢是遠距視訊看診將蔚為潮流。多數病患與醫生更傾向以視訊等虛擬方式進行約診，預期全球視訊看診的比例將由2019年的1%，成長至2021年的5%。而視訊與虛擬看診量上升，也同步帶動提供相關技術支援企業的業務成長，預計純遠端醫療虛擬看診技術市場將在2021年達到80億美元。

此外，受虛擬看診量成長的帶動，預計2021年將售出超過330億美元的醫療級家庭保健技術，主要是治療和監測設備，比2019年成長近20%。即便遠距無法取代實體的醫療諮詢，但在大環境和科技的應用影響下，未來勢必將更加普及。

第二個關鍵趨勢是疫情推動雲端服務成長。而主要驅動因素包括新冠疫情、封鎖措施，以及遠距工作的盛行。為有效控制企業成本、增加營運的靈活性和推動數位創新，企業紛紛將運算需求轉移至雲端，勤業眾信預測，雲端產業的營收年成長率將於2021至2025年間維持在30%以上。

第三個關鍵趨勢為企業與教育機構轉向虛擬實境。預期在企業與教育機構的帶領下，2021年企業與教育用的擴增（AR）、虛擬（VR）與混合（MR）實境（合稱「數位實境」）頭戴式裝置普及率將較2019年成長超過100%。

此外，虛擬實境裝置具有成本低、安全性高與學習記憶效果佳等特點，疫情結束之後，虛擬實境裝置的普及度有望持續提升。

最後一個關鍵趨勢是智慧邊緣運算開啟工業4.0新契機。全球許多大型科技及通訊業者已透過智慧邊緣運算驅動自身的業務發展，勤業眾信預測，2021年全球智慧邊緣運算市場規模將達120億美元，而複合年均成長率則維持在35%左右。預計到2023年，七成企業將採用智慧邊緣計算執行資料處理。該成長主要來自電信業者、5G網路的擴展，以及大型雲端服務商，這些資本雄厚的企業料能發揮領頭羊的作用，為各種產業與企業開啟智慧邊緣運算的大門，加速推動第四次工業革命。