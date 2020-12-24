聯發科與台大合作開發睡眠障礙線上平台 獲國家創新獎

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯發科今日宣布，與台大醫院睡眠中心及台大電資學院三方攜手合作的創新醫電研發計畫「睡眠呼吸中止症遠距管理平台」，近日榮獲「國家新創獎-臨床新創獎」殊榮。

台大醫院預計在星月計畫合作的基層院所先行試用，未來搭配智慧腕表，讓睡眠呼吸中止症的診斷與治療不再受限於醫學中心的資源，更方便現代人生活。

聯發科表示，這項計畫主要針對睡眠呼吸中止症患者的需要，以生醫感測與智慧聯網技術，開創全方位照護的線上平台。

睡眠呼吸中止症是常見的睡眠障礙之一，目前全台只有24家台灣睡眠醫學學會認證通過的睡眠機構，睡眠問題患者受檢要等半年以上。

聯發科與台大醫、台大三方共同研發的「睡眠呼吸中止症遠距管理平台」，運用內建的聯發科生物感測晶片MT6671及生醫演算法的技術，讓民眾使用智慧腕表即可進行居家檢測，判讀睡眠呼吸中止次數、睡眠分期、並整合心率、心律變異、身體活動資訊，讓居家檢測及追蹤成為可能。

聯發科執行副總經理暨技術長周漁君表示，聯發科一路走在創新的前端，深入了解使用者需求和產業的改變，為的是讓普羅大眾都能夠受惠於科技創新所帶來的機會，共創美好生活的無限可能。這次與台大醫院睡眠中心及台大電資學院合作成果受到肯定，具體說明了聯發科技打造多樣創新生活解決方案，用創新科技實現更好的生活。

聯發科近年持續投入在先進研發及新領域從未歇息，繼2019年研發投資金額達630億元後，今年度投入金額可望突破700億元，致力打造創新的技術與平台組合，延續公司在全球市場的高競爭力。

聯發科強調，該公司提供高度整合與創新性的晶片設計方案，每年驅動近20億個終端裝置設備內含的晶片，提升及豐富大眾的生活。

聯發科目前已開發完成的光學式生物感測技術，可用於心率、血壓趨勢、血氧飽和度、心電圖、睡眠品質、睡眠呼吸中止、壓力、心律不整等判斷，幫助使用者做健康管理，也能幫助醫師對疾病的診斷，將醫院遠距病人照護做結合進而增進民眾的生活品質。

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