錼創攜手工研院 共創兆元MicroLED新商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

MicroLED大廠錼創科技(PlayNitride)於今（24）日與工研院締結為期四年的長期合作計畫，並推動產官學各界的合作，共同為台灣打造兆元MicroLED的新商機。

錼創執行長李允立表示，此次合作將結合錼創科技的先進技術與量產能力以及工研院的豐富資源，聯手開發MicroLED的產品應用。MicroLED在過去曾被認為是遙不可及的終極顯示技術，但錼創科技於2017年起，領先全球展示了各種不同應用的MicroLED顯示器，從早期1~2吋的穿戴應用，到7.56吋透明顯示器和9.4吋高解析度柔性顯示器，以及PixeLED Matrix大型無縫拼接顯示器。

據悉，錼創科技積極在MicroLED領域不停創新，引領產業界紛紛改變看法，全面投入MicroLED的開發。有鑒於虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)和混合實境(MR)的未來趨勢，以及全球車市的復甦，MicroLED在AR、MR裝置與車載面板上的應用將會是此次合作的重點。

工研院電子與光電系統研究所所長吳志毅表示，MicroLED是今最被看好的下世代顯示技術，而臺灣在LED、面板、半導體或驅動IC具有完整的產業鏈優勢，在發展MicroLED具有領先利基。工研院10年前即投入相關研究，在晶粒、檢測、轉移、修補、光學、材料、設備等各製程技術皆有累積，近年來也攜手錼創、聚積、欣興電子，成功將MicroLED晶粒直接轉移至PCB基板，創下全球首例，下一階段團隊的目標將攜手更多臺灣廠商，搶先在次世代的顯示技術領域插旗，協助產業搶得領先地位。

擴增實境(AR)及混合實境(MR)是繼電腦、智慧手機後之新世代電子產品，根據Digi-Capital報告預測，2024年AR市場將超過25億裝機量和近600億美元的產值，而可廣泛應用於醫療、娛樂、車用、商用等層面的MicroLED，更因為其擁有高亮度、高解析度、低功耗、微型化等

據悉，工研院在經濟部技術處科技研發專案計畫的支持下，目前已開發出解析度2,000PPI (每英寸像素)、亮度20,000 Nits的全彩AR、MR用顯示模組，未來雙方合作，將透過錼創最優質的MicroLED技術，搭配工研院在半導體製程以及巨量轉移技術上的領先能量，增進MicroLED在AR、MR及車載產品顯示畫質並促進量產時程，推升MicroLED技術於下一波的智慧應用浪潮中取得先機。

MicroLED目前深受各界重視，世界知名的企業紛紛發表最新研發成果。錼創科技掌握上游微晶片製作以及巨量轉移技術的開發與製造能力，多次展示技術創新的成果，也致力於降低生產製造的成本。藉由本次與工研院的合作，更可以推升台灣於MicroLED價值鏈中的關鍵角色，於新世代顯示技術居於領先的地位。

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