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台股漲57點收14,280點 收復5、10日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今終場上漲57.19點，收在14,280.28點，收復5、10日均線，成交量達2,218.94億元。聯合報系資料照
台股今終場上漲57.19點，收在14,280.28點，收復5、10日均線，成交量達2,218.94億元。聯合報系資料照

美股期貨電子盤呈現走揚，亞洲股要股市則漲跌互見，陸、港股壓在盤下，而韓、日以及台股呈現上漲。台股今（24）日震盪向上走揚，終場上漲57.19點，收在14,280.28點，收復5、10日均線，成交量達2,218.94億元。

各類股中，電機機械、塑化、紡織等股漲幅較為突出；在權值股方面，台積電（2330）小漲0.1%、鴻海（2317）收漲0.9%、大立光（3008）則上收平盤、聯電（2303）則上漲0.7%。盤面上，台半（5425）、凱美（2375）、驊訊（6237）以及佳凌（4976）則紛紛攻上漲停板價位。

展望後市，法人認為，疫情的急遽變化，資金流入美元避險，美元指數小幅彈升，密切留意美元指數走勢，將攸關全球股市方向。而短期疫情不確定性拉高，但是只要疫情控制得宜，搭配全球資金寬鬆，台股多方走勢不變。日後如果量能增加，台股有機會挑戰前波高點。現階段選股不選市。

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