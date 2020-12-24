2020進入尾聲 華碩共同執行長發感謝信

今年全球新冠肺炎疫情衝擊，對全世界來說，或多或少都有生活上的改變，而對台灣的產業來說，也經過充滿考驗和意外的一年，2020進入尾聲，華碩（2357）共同執行長許先越及胡書賓也對公司內部發出感謝信，除提到華碩今年繳出亮眼成績之外，也提及日前中國ROG粉專小編引發的事件，強調未來要以謙遜心態，尊重不同觀點與見解。

二位共同執行長在信中表示，感謝SYS, OP及AIoT三大事業群以及全體同仁，雖處於大環境諸多不確定因素影響之下，仍持續加速企業數位轉型的進程，以進化式創新積極迎向全球挑戰，用深厚的技術實力引領產業發展，更在5G應用、XaaS、人工智慧、物聯網、雲端以及大數據等前瞻技術研發及應用都展現雄心。

另外，對於日前在中國ROG粉專小編擅自以其意識形態、並冠上華碩品牌名義暴走發言，引發台灣網友大舉出征華碩台灣各粉專、表達不滿。二位共同執行長也在該公開信中則表示，近來社群論壇上各界的意見與指教，我們要以謙遜的心態，學習及尊重所有個人和團體提出的不同觀點與見解，持續專注地、堅定地為全球使用者，提供以用戶為核心的產品及服務。

最後，在品牌層面，我們將設計思維（Design Thinking）、用戶推薦度（NPS）與市場定位（Brand Position, CRM & Connected Service）三大主軸融入發展策略，期待華碩品牌走得更永續長遠；而在企業文化上，除了謙、誠、勤、敏、勇五德，以及崇本務實、精實思維、創新惟美的核心價值繼續深耕，更希望同仁們能夠秉持「再造進化、真實透明、發揮眾智、創意擇優」的精神，讓華碩體質從根本轉化、茁壯，成為真正在數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。