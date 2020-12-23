四銀行表態 力挺大同新董座

大同（2371）新任董座盧明光今（23）日提出「五年內年營收跳增至千億元以上」的目標，但也不諱言公司當下財務結構必須改善，尤其降低過高的負債比是當務之急，已有四家銀行表態力挺，釋出「盧董當家，就會全力支持」的訊息，讓他更有信心改善大同財務結構。

盧明光強調，將透過調整資產配置、降低銀行借款等方式，同時改善財務結構，更著重開源節流，盤點旗下事業部、子公司現有狀況，並優化表現。

他指出，目前大同單一公司的負債比達55%，合併華映等的負債比更高達75%至76%，都算偏高的水位。他要求公司籌措120億元以還舊借新、降低利率，這樣大同單一負債比可降至55%，今後更進一步降至48%的健康水位。

至於華映經過重整以及處分資產，這方面將有90億元進帳，有助大同合併的負債比由76%降至73%，甚至到68%。

盧明光透露，22日晚上有四家銀行知道他要接掌大同董事長，已經在電話中告知是「盧董當家，就會全力支持」，也讓他的償還舊債有信心去達成。

此外，盧明光提出大同必須改善財務結構，現今有60億元存貨，但單月營收只有20億元，等於有三個月的存貨屬於偏高；以鴻海為例，存貨只有七天，這可以改善，將存貨短縮至30天、20天，如果進一步縮短存貨二個月的話，就可以帶進40億元的現金流。

大同在應收帳款有90天，盧明光要求能夠減少至少十天、二十天，就可擠出10億或15億元資金，均有助改善財務結構。