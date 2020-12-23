穩懋再砸14.64億元 擴建養豬場
砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）繼12月初代孫公司江蘇穩盈農業發展公司公告投資人民幣2.68億元（折合新台幣11.74億元）進行擴產後，今（23）日再度代另一孫公司江蘇全穩康源農業發展有限公司公告投入14.64億元新建廠房，總計12月已投入26.38億元擴建養豬場。
據悉，近年來農牧業確實正掀起一股「智慧養豬」風潮，已有不少業者透過新科技方法，蒐集每一頭豬的資料，讓龐大的資訊變成大數據後，再用AI進行各種分析，進而改良養殖方法，提高品質與生產力。
穩懋也不例外，該公司將自身優異的RFID技術運用在每一頭豬上，「12萬頭豬只需要36個人負責照料即可」，不但大幅降低人力成本，而且養殖過程中的決策與診斷，都會變成大數據，最終形成一個AI智慧管理系統。
法人指出，農牧業者之間的決勝關鍵，除價格比拚、肉質優劣外，也包含大數據資料蒐集的正確性以及AI分析系統；而穩懋因長期耕耘射頻元件以及感測器，所以對於資料蒐集的精密度有相當高的掌握度，再加上合作夥伴的養豬專業協助，跨足該市場具有一定程度的優勢。
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