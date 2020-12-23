鴻海青島封測廠封頂 2021年投產

中國大陸媒體報導，鴻海（2317）集團在青島布局高階半導體封測廠，主廠房已經封頂，也就是完成主體結構，預估2021年投產，2025年達到全產能目標，此為鴻海集團在半導體的布局再下一城，也使得鴻海在半導體上中下游產業鏈的布局更加完整。

報導指出，青島半導體高階封測計畫總投資人民幣10億元，是2020年青島市、區兩級重點項目，這個封測廠將鎖定目前需求快速成長的5G、人工智慧等高階應用晶片封測需求。

報導說，相關項目從開工到主廠房結構完成歷時176天，為2021年設備安裝與投產，打下良好基礎，實現當年簽約，當年落地，當年開工，當年封頂。

大陸媒體2020年4月報導，鴻海集團半導體高階封測，規劃落腳中國青島，鴻海集團與青島西海岸新區簽訂「雲簽約」。相關計畫預計2021年投產，2025年達到全產能目標。

鴻海集團目前在半導體領域，已布局半導體3D封裝，切入面板級封裝（PLP），深耕系統級封裝（SiP），在晶片設計上，則深耕8K電視系統單晶片（SoC）整合，同時也會進入小晶片應用，設計電源晶片、面板驅動晶片、小型控制晶片等，並會布局影像相關晶片設計。

至於在晶圓代工製造領域，鴻海董事長劉揚偉日前透露，鴻海集團參與馬來西亞晶圓廠投標，集團機會很大，不過未來進展仍需要時間。

劉揚偉之前指出，以2019年為例，鴻海集團在半導體產業上的營收達到 700 億元。就營收金額來比較，鴻海集團可以排入台灣半導體產業的前 10 大公司。

這半導體產業700億元的營收，有47%是來自於設備及製程服務，34%來自IC設計的貢獻，其他封測方面則是占有15%，另外3%是來自於IC設計服務。整體來看，鴻海集團已在半導體產業中具備垂直整合能力架構。

鴻海集團積極布局半導體領域，也符合該公司的經營策略之一，劉揚偉先前表示，集團鎖定電動車、數位健康、機器人三大產業，並布局人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術，因應到2025年「3+3」新興產業與技術的大方向。