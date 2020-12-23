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台封測業明年產值將挑戰200億美元 締造新猶

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台灣封測業是疫情下的勇者，根據市調機構發布最新調查及預測，台灣封測產值受到龍頭廠日月光決定明年調漲封測報價並擴充產能帶動，明年產值將由今年的185億美元，衝高至200億美元， 締造新猶。

國內市調機構今天發布今年封測產值調查及明年預測，今年台灣封測業，縱使新冠肺炎疫情疫情與美國升高對華為禁令二變數干擾，卻因台灣防疫有成，吸引各國晶片廠訂單湧 進台灣，在電子供應鏈積極拉貨、5G相關應用的電子新品上市帶動下，5G相關晶片、面板驅動IC、記憶體封測等需求等快速回溫，帶動台灣封測業產值重回成長軌道，一掃去年產值衰退1%的陰霾。

市調機查預估，今年台灣封測業受惠5G手機滲透率大增、IC客戶強勁拉貨動能等因素，今年產值將突破185億美元，年增逾15%。

目前電子供應鏈搶封測產能的動作仍未止歇，尤其日月光、力成、京元電、頎邦、南茂等台灣主要封測大廠已決定明年起調漲封測報價，漲幅估5~10%不等，加上各廠也都因應5G應用需求增加，持續擴產，其中尤其供給缺口高達三到四成的打線封裝，各是更加擴充重心，包括日月光、力成、京元電、頎邦、矽格等，增購機台預定明年第1季陸績到位，業者形容這是封測業15年來罕見榮景，市調機構也認為在價漲量增助攻下，台灣封測業明年產值可望再締新猷，挑戰200億美元，年增近10%。

封測 5G 疫情

延伸閱讀

IC封測需求強勁 明年台灣OSAT年產值挑戰200億美元

穎崴董座王嘉煌 人脈廣闊

全民權證／晶豪科 押價外10%

日月光擴產 要徵4,600人

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