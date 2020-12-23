寶成退休鞋王變茶王 一壺1.2萬搶攻頂級茶餐飲

全球鞋業代工龍頭、寶成集團前董事長蔡其建，是國內知名普洱茶收藏家，他珍藏的普洱茶數量之多，號稱「喝五代都喝不完」。他自寶成集團退休後，5年前在苗栗三義籌備全台最大、廣達11公頃的茶文化園區，開創事業第二春，並創「寶元紀」品牌，旗下事業涵蓋茶業、商場、旅館飯店、頂級民宿、文物收藏、餐飲等，投入超過百億元，近期將正式進軍觀光餐旅產業。

蔡其建還將在寶成集團歷練逾10年的兒子蔡明倫找來，擔任寶元紀總經理，將負責頂級餐飲與國際飯店之規劃。蔡明倫說，過去他都在寶成海外拓點，直到今年新冠肺炎疫情爆發後，才比較有時間和父親相處，並了解父親推廣茶文化及內涵的用心。他認為，危機就是轉機，疫情終究會過去，現在就要開始預作準備。

「寶元紀」的起手式，就是攜手欣葉集團，在台北大直的欣葉鐘菜餐廳一同舉辦頂級品茗活動，蔡其建提供珍藏的一餅357克80年代厚紙「8582」老生普洱，搭配欣葉道地台菜；若純飲茶，每壺要價12,888元。

蔡其建說，8582的編號，85意指1985年研製成功的配方，8指的是配方以8級普洱茶菁為主要原料，2則是勐海茶廠代號；由於現今市面上十分稀少罕見，一餅357克的厚紙8582茶餅，現在市值已超過40萬元。他也很高興讓過去幾十年來的收藏，有機會與大家分享。至於未來是否有更多合作，欣葉表示，有想到茶湯入菜，可來進行研發。

欣葉亦有10年東方美人、福壽山長春茶、2006鐵觀音、2020金達摩生普、元紀熟普單壺單點，售價為260元到460元。