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NCC調查郭台銘收購TBC資金走向 大豐收購卡關

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者潘俊宏／攝影

大豐有線電視（6184）計畫收購國內第3大MSO台灣寬頻通訊（TBC）但現在卡關。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，根據律師黃國昌提供的資料，在2016年TBC所屬的APTT基金之管理公司（MAMPL）股權交易上，有上層資金來源問題，已啟動行政調查，也找相關人士到NCC說明。

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘與鴻海集團執行副總裁呂芳銘在2017年成立Dynami投資管公司，以收購投資TBC的亞洲電視付費電視基金（APTT）的管理公司股權方式，取得對TBC的間接控制權力。不過2019年郭台銘宣布角逐國民黨總統候選人提名時，為了避免「黨政軍條款」疑慮，將持有的Dynami股權賣回給呂芳銘，這件交易案今年3月才經NCC同意通過並完成。

不過去年呂芳銘將Dynami的65%股權賣給大豐有線創辦人戴永輝，這件交易案送進NCC審查後，舉行過公聽會、聽證會，但前立委、律師黃國昌近期宣稱掌握交易案弊端，將相關資料送交NCC。NCC今天表示，交易案爭議是當初郭台銘、呂芳銘等人在收購基金股權時的資金走向有關。先前業界盛傳當時交易背後有富邦集團「相助」，但NCC發言人翁柏宗表示，並沒有討論到這部份，也沒有更多公開資訊。

TBC目前旗下管理5家有線電視系統台，包括南桃園、北視、信和、群健、吉元，根據NCC今年第3季底資料，總訂戶數約71萬，市佔14%。TBC原本是由私募基金麥格理投資持有，後來麥格理成立「亞洲付費電視信託基金」包裝成信託憑證，在新加坡上市掛牌，委託專責基金管理公司經營5家有線電視。

有線電視 NCC

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