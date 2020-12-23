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智邦加碼投資台灣 取得竹縣國際AI智慧園區地上權

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

網通大廠智邦（2345）加碼投資台灣，繼新建竹南生產基地後，智邦科技今天宣布，取得新竹縣國際AI智慧園區產業專區土地地上權，規劃3年內啟動營運。

智邦取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區土地地上權設定及土地使用權，智邦科技表示，將針對兩項專用區土地分別規劃建置研發基地與應用服務場域，並規劃在未來3年內陸續啟動營運，相關投資金額規劃則將依規定送交董事會決議通過。

智邦科技董事長郭飛龍表示，進駐新竹縣國際AI智慧園區是智邦投資台灣的重要里程碑，配合新竹縣政府促進創新科技產業發展的政策主軸，此次所取得的產業專用區（一）土地，將用於興建研發中心，與高速網路與新世代資訊數據中心實驗室，而針對產業專用區（二）部份，則規劃創新網路應用實驗場域。

新竹縣國際AI智慧園區為新竹縣過去2年積極推動的重要施政項目，園區規劃8.06公頃的產業專用區。其中，產業專用區（一）面積為6.06公頃，以5G、AI、IOT、行動載具與智慧醫療為主要項目，作為廠商研發創新基地之用，而產業專用區（二）土地面積為2公頃，為生活應用場域，規劃建設智慧園區的科技應用相關基礎建設。

新竹縣國際AI智慧園區採取設定土地地上權型式進行招商，於2020年6月正式啟動，並在12月進行甄選作業，根據廠商所提出的投資計畫書進行評審，而根據甄選委員會評審結果，在產業專用區（一）部份，智邦科技等4家廠商獲得審查通過，取得申請區內土地地上權設定，而在產業專用區（二）部份，則是由智邦科技拿下專用區土地設定地上權。

智邦科技 地上權

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