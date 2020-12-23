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康寧創星家創新應用競賽 明志科大學生奪冠

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
台灣康寧第六屆「康寧創星家—創新應用競賽」由明志科技大學的自動簡易呼吸器概念，擠下全台300多支強勁隊伍勇奪冠軍。左起為台灣康寧總經理曾崇凱、第一名獲獎隊伍明志科技大學與友達光電永續長古秀華。圖／台灣康寧提供
台灣康寧第六屆「康寧創星家—創新應用競賽」由明志科技大學的自動簡易呼吸器概念，擠下全台300多支強勁隊伍勇奪冠軍。左起為台灣康寧總經理曾崇凱、第一名獲獎隊伍明志科技大學與友達光電永續長古秀華。圖／台灣康寧提供

台灣布局完整的外商台灣康寧顯示玻璃公司，連續六年舉辦「康寧創星家—創新應用競賽暨論文獎」，今（23）日決賽揭曉前三名獲獎創意，第一名由明志科技大學以自動簡易呼吸器作品勝出，第二名則由明志科技大學的「處方藥物快遞箱」獲得，清華大學的「預防性光纖系統」、與南臺科技大學的「環保水果套袋」並列第三名；論文獎得主則為中山大學李承璋的「三穩態膽固醇液晶多功能節能智慧玻璃研究」。

台灣年輕創意不畏疫情影響 激盪出百件參賽作品關注在地問題

台灣康寧總經理曾崇凱表示：「即便2020年充滿挑戰，台灣康寧仍堅持投資年輕人，連續第六年舉辦康寧創星家─創新應用競賽暨論文獎；今年特別看到許多學生從自身經驗出發，設計出輔助防疫的創新創意，落實此競賽讓康寧材料應用更加貼近生活的初衷，同時也讓學生擁有融合創意設計與說故事能力的國際級競賽經驗。」

本屆共335組作品參賽，除涵蓋交通、醫療照護、危險預警等符合台灣5+2產業創新的發展方向的議題，更有多項參賽作品以防疫為主軸，運用康寧特殊材料發想創新防疫解決方案，貼近本屆競賽「在地一小步，國際一大步」的命題，展現台灣學子的豐沛想像與創造力。

康寧創星家連續六年 鼓勵台灣年輕卓越人才持續創新

康寧創星家連續舉辦六年，其影響力迄今擴及全台90%之大專院校，六年來共有4,800多位大專院校師生參與，激發1,300組創意作品。為鼓勵更多台灣年輕卓越人才投入創新學術研究，「康寧創星家－創新應用競賽」自2018年增設論文獎，邀請美國康寧研發總部科學家，評選光學材料、導光玻璃表面、超穎介面與奈米光電等領域的研究；今年更獲得明基材料共襄盛舉，為競賽增添豐富性，未來也期待有更多合作夥伴加入，一同將台灣優秀創意成果推升至國際舞台。

而康寧也期望落實教育部高等教育深耕計畫方針：「善盡大學社會責任、推動師生社會創新」，鼓勵學生實際對焦社會議題現象及產業發展需求，於在地創新發展中，扮演關鍵角色，真正落實產學合作。

：「康寧創星家－創新應用競賽」評審團表揚同學們的創造力與用心，增設特別獎由中山大學運用特殊玻璃於廟宇龍柱保護裝置獲得。左起為台灣奧美集團董事總經理王馥蓓與評審團特別獎獲獎隊伍。圖／台灣康寧提供
：「康寧創星家－創新應用競賽」評審團表揚同學們的創造力與用心，增設特別獎由中山大學運用特殊玻璃於廟宇龍柱保護裝置獲得。左起為台灣奧美集團董事總經理王馥蓓與評審團特別獎獲獎隊伍。圖／台灣康寧提供
「康寧創星家－創新應用競賽」以「在地一小步，國際一大步」為競賽主題，共吸引335組作品參賽，除涵蓋交通、醫療照護、危險預警等符合台灣5+2產業創新的發展方向的議題，更有多項參賽作品以防疫為主軸，運用康寧特殊材料發想創新防疫解決方案，充分展現台灣學子豐沛的創造力。圖／台灣康寧提供
「康寧創星家－創新應用競賽」以「在地一小步，國際一大步」為競賽主題，共吸引335組作品參賽，除涵蓋交通、醫療照護、危險預警等符合台灣5+2產業創新的發展方向的議題，更有多項參賽作品以防疫為主軸，運用康寧特殊材料發想創新防疫解決方案，充分展現台灣學子豐沛的創造力。圖／台灣康寧提供

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