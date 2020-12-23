金寶墨西哥廠 將成Space X第二生產基地

金寶（2312）墨西哥廠將規劃生產Space X相關產品，成為生產Space X產品的第二個生產基地，並展開與北美客戶的緊密合作之路，受到新產品陸續放量之下，法人預估，金寶2021年第1季業績將與2020年第4季相當，可望淡季不淡。

針對Space X的狀況，金寶今（23）日表示，不評論單一客戶與訂單，至於2021年第1季業績展望還不錯，約當2020年第4季的水準。

供應鏈人士透露，金寶原來是在泰國廠生產Space X的基地台等相關產品，不過，客戶持續修改設計，為了與客戶緊密合作，因此，在客戶要求下，增加第二生產基地墨西哥，將可以與Space X零時差的協同設計，滿足客戶需求。

金寶總經理陳威昌之前表示，5G與6G領域，金寶已經培養大量研發人力，並推出新的解決方案，將是未來產品發展重點，尤其低軌道衛星，不論是地上接收的，或是天上發射的，金寶都有做，將在明年放量出貨。

陳威昌之前說，他不方便說客戶，但是金寶在5G與6G不能缺席，網通將是很大一塊市場，網通儲存占該公司超過六成營收，將來要靠低軌道衛星，增加覆蓋率。目前規劃天上與地上的都要做，我們是做板子，衛星是客人自己的設計，我們傳送與接收兩個部分都會做。

他說，另外，亞馬遜，微軟都要進入5G與 6G市場，金寶都在接觸中。他說，原本低軌道衛星相關產品應該更早出貨，但因為有修改設計，因此，延後生產，另外，除了原本的生產基地在生產，客戶也要求要有新的生產基地，因此，未來相關產品會有不同的基地生產。

他說，這方面的產品出口價格高，將來占比會愈來愈高，對提升營收與獲利將有直接幫助。至於在毫米波（ＭＭＷ）產品方面，他說，已經有合作廠商，是第一個最重要合作夥伴，不僅生產MMW的模組，也做成產品，例如小基地台，個人通訊設備，或是可以與光纖產品合併，O-RAN產品也有，這方面歐美客戶都有需求。