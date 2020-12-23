新北市政府以大數據、資安、5G 打造智慧城市

新北市政府以「大數據」、「資安」、「5G」為基礎，智慧政府、智慧經濟、智慧安全、智慧生活及永續環境為發展面向，逐步落實聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）永續發展目標。

根據麥肯錫研究指出，智慧城市建設可提升居民生活品質、增加GDP與工作機會，並預估，未來八年智慧城市的市場產值每年可以16%至23%規模成長，並提升居民生活的質量一至三成，包含時間、安全、生活成本、就業、社會聯繫、環境品質、健康等面向。另Allied Market Research調查也顯示，智慧城市2018年市場規模為6,222億美元，預估2025年可達2.4兆美元。

新北市政府以「資料治理」及「創新服務」為智慧城市發展核心政策，為市民、企業及政府等不同使用者量身訂做不同的發展策略。

首先，提供市民便利創新市政服務、簡化市政服務流程、提升生活品質，打造友善宜居環境；其次，提供企業可靠基礎建設與管理法規，協助企業發展與提升競爭力、透過公私協力機制引進企業創新科技應用；最後，政府機關建立大數據中心運用資料治理理念進行數位轉型、並落實資料使用之機密性、完整性、可用性。

新北市政府透過智慧城市發展策略，規劃短中長期目標及策略：

1.短期目標為發現問題與建立制度，包括了解市民對智慧城市期待、整合專家與產業提出解決方案、建立基礎重點推動項目、建立組織與管理制度。

2.中期目標是解決問題，並強調服務整合與應用資料治理，包括資源服務整合、協助轉型、根據市民需求與施政政策、滾動式調整發展創新服務等。

3.長期目標則是智慧優化，以落實SDGs永續發展、優化市民安居樂業環境及公私協力增加財源。

新北市政府列管各局處多件智慧城市專案計畫，橫跨智慧政府、智慧生活、智慧經濟、智慧安全及永續發展等面向，透過智慧城市建設更便利市民生活體驗並扶植新興產業協力創造符合SDGs永續發展城市，為新北市民帶來更幸福、更美好、更智慧的宜居城市。