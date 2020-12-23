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台積電以2,000萬元啟動 棒助小英雄計畫
受到新冠肺炎疫情影響 ，台積電（2330）取消2020年的運動會 ，為了善盡企業公民責任 ，並積極回饋 社會，特提撥2,000 萬元首度 跨界攜手「中華民國原住族棒球運動發展協會」與「 台灣球芽棒發展 協會」 ，共同啟動「 台積公司棒助小英雄計畫 」，為打棒球的 打棒球的孩子們扎根教育基礎，支持建立自信、發揮無限潛能。
台積公司資深 副總經理暨企業社會責任委員主席何麗梅 、副總經理張宗生、 原棒協理事長林智勝、以及球芽基金創辦人周思齊今（23 ）日於新竹縣大同國小宣告計畫正式啟動 。何麗梅表示，台積公司重視人才多元發展及培育素養，期望透過此計畫 協助學子們拓展棒球相關的知識與視野，探索多元職涯規劃。
台積公司「棒助小英雄計畫」除了透過資金的挹注，支持兩個已深耕基層球隊協會進一步擴大受益對象及負責範疇，台積公司晶圓12B廠壘球隊員及台積公司壘球社員，也將在張宗生副總的引領下走入新竹在地社區，透過分享棒球與職知、課業活輔導等形式，陪伴新竹縣大同國小棒球隊的員們勇敢逐夢。
台積公司「棒助小英雄計畫」於今年12 月正式完成合作意向書簽署 ，考量目前業界多挹注實體物資與金，台積公司 「棒助小英雄計畫 」從球員與教練的軟實力強化為切入點 ， 預計攜手原棒協透過「教練增能訓練」，規劃協助花蓮、台東以及新竹的37所高中、 國國小校隊教練學習專業知識，為第一線照顧孩子們的球隊教練強化運動營養與傷害防護、 運動科學與應用等知識，並透過「球員第二專長培育」提供花東地區國中棒校隊職 涯規畫與職能 訓練；另外，球芽基金則預計於花蓮、 台東新竹、台中的 27 所國中小校園設置棒球閱讀教室並頒發獎學金，激勵小球員們培養閱讀素養、奠定教育基礎。
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