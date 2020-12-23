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台積電以2,000萬元啟動 棒助小英雄計畫

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
象徵計畫正式啟動的開球儀式，由台積公司資深副總經理何麗梅與副總經理張宗生雙開球，邀請新竹縣大同國小棒球隊員及二個合作協會理事長林智勝與周思齊接捕。圖／台積電提供
象徵計畫正式啟動的開球儀式，由台積公司資深副總經理何麗梅與副總經理張宗生雙開球，邀請新竹縣大同國小棒球隊員及二個合作協會理事長林智勝與周思齊接捕。圖／台積電提供

受到新冠肺炎疫情影響 ，台積電（2330）取消2020年的運動會 ，為了善盡企業公民責任 ，並積極回饋 社會，特提撥2,000 萬元首度 跨界攜手「中華民國原住族棒球運動發展協會」與「 台灣球芽棒發展 協會」 ，共同啟動「 台積公司棒助小英雄計畫 」，為打棒球的 打棒球的孩子們扎根教育基礎，支持建立自信、發揮無限潛能。

台積公司資深 副總經理暨企業社會責任委員主席何麗梅 、副總經理張宗生、 原棒協理事長林智勝、以及球芽基金創辦人周思齊今（23 ）日於新竹縣大同國小宣告計畫正式啟動 。何麗梅表示，台積公司重視人才多元發展及培育素養，期望透過此計畫 協助學子們拓展棒球相關的知識與視野，探索多元職涯規劃。

台積公司「棒助小英雄計畫」除了透過資金的挹注，支持兩個已深耕基層球隊協會進一步擴大受益對象及負責範疇，台積公司晶圓12B廠壘球隊員及台積公司壘球社員，也將在張宗生副總的引領下走入新竹在地社區，透過分享棒球與職知、課業活輔導等形式，陪伴新竹縣大同國小棒球隊的員們勇敢逐夢。

台積公司「棒助小英雄計畫」於今年12 月正式完成合作意向書簽署 ，考量目前業界多挹注實體物資與金，台積公司 「棒助小英雄計畫 」從球員與教練的軟實力強化為切入點 ， 預計攜手原棒協透過「教練增能訓練」，規劃協助花蓮、台東以及新竹的37所高中、 國國小校隊教練學習專業知識，為第一線照顧孩子們的球隊教練強化運動營養與傷害防護、 運動科學與應用等知識，並透過「球員第二專長培育」提供花東地區國中棒校隊職 涯規畫與職能 訓練；另外，球芽基金則預計於花蓮、 台東新竹、台中的 27 所國中小校園設置棒球閱讀教室並頒發獎學金，激勵小球員們培養閱讀素養、奠定教育基礎。

象徵計畫正式啟動的開球儀式，由台積公司資深副總經理何麗梅與副總經理張宗生雙開球。圖／台積電提供
象徵計畫正式啟動的開球儀式，由台積公司資深副總經理何麗梅與副總經理張宗生雙開球。圖／台積電提供
「台積公司棒助小英雄計畫」首度跨足體育界合作，為打棒球的孩子們扎根教育基礎，支持孩子建立自信、發揮潛能。圖／台積電提供
「台積公司棒助小英雄計畫」首度跨足體育界合作，為打棒球的孩子們扎根教育基礎，支持孩子建立自信、發揮潛能。圖／台積電提供

台積電

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台積電撥款2,000萬 啟動棒助小英雄計畫

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