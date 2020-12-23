台積電以2,000萬元啟動 棒助小英雄計畫

受到新冠肺炎疫情影響 ，台積電（2330）取消2020年的運動會 ，為了善盡企業公民責任 ，並積極回饋 社會，特提撥2,000 萬元首度 跨界攜手「中華民國原住族棒球運動發展協會」與「 台灣球芽棒發展 協會」 ，共同啟動「 台積公司棒助小英雄計畫 」，為打棒球的 打棒球的孩子們扎根教育基礎，支持建立自信、發揮無限潛能。

台積公司資深 副總經理暨企業社會責任委員主席何麗梅 、副總經理張宗生、 原棒協理事長林智勝、以及球芽基金創辦人周思齊今（23 ）日於新竹縣大同國小宣告計畫正式啟動 。何麗梅表示，台積公司重視人才多元發展及培育素養，期望透過此計畫 協助學子們拓展棒球相關的知識與視野，探索多元職涯規劃。

台積公司「棒助小英雄計畫」除了透過資金的挹注，支持兩個已深耕基層球隊協會進一步擴大受益對象及負責範疇，台積公司晶圓12B廠壘球隊員及台積公司壘球社員，也將在張宗生副總的引領下走入新竹在地社區，透過分享棒球與職知、課業活輔導等形式，陪伴新竹縣大同國小棒球隊的員們勇敢逐夢。