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宏碁電競產學合作再升級 攜樹德家商組Predator職業隊

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
宏碁、樹德家商舉行新年度產學簽約及電競數位教育中心落成儀式。圖／宏碁提供
宏碁、樹德家商舉行新年度產學簽約及電競數位教育中心落成儀式。圖／宏碁提供

邁向2021新年度，宏碁（2353）校園電競產學合作再升級。這兩年積極協助有志培育國內電競人才的菁英學校進行電子競技環境建置、賽事指導、業界經驗講座及國內外競賽交流機會，今年以企業觀點提供校方在電競課程安排上的建議、同時引薦業師，讓電競教育不停歇；明年度則進入深度產學階段，加入企業實習及企業冠名等多元化的合作，今日（23）與樹德家商舉行新年度產學簽約及電競數位教育中心落成儀式，同時宣告Predator電競盟校的首隊校隊冠名合作-「Predator掠奪者樹德龍隊」正式亮相，展開新年度新氣象。

繼2018年興建電競培訓中心後，雙方再次攜手設立電競數位教育中心，以高效能硬體滿足學生從電競訓練到數位學習多功需求。電競數位教育中心由四間教室組成，分別採用宏碁Nitro電競筆電與桌上型電腦，協助打造南台灣電競教育重鎮。

除硬體建置外，當天同時舉行產學合作簽約，Acer電競品牌-Predator掠奪者電競運動暨品牌推廣師蒞校教學，提供專業電競從業師資供校方運用，更藉由產學合作讓完整產業鏈進入校園，同學可更了解電競產業市場，培養未來電競職場所需技能。

有鑑於樹德家商電競耕耘有成，旗下校隊樹德龍經歷全台各項電競比賽，更於2019年打進PUBG職業聯賽PML，以校隊之姿晉身職業隊伍，實為難得，趁此機會，宏碁宣布冠名贊助「Predator掠奪者樹德龍隊」，提供全套高端Predator耳機、滑鼠、背包等，鼓勵校園隊伍勇於挑戰高強度賽事。

「預見電競產業的未來，電競不只是競賽，要從教育紮根，才能建立完整產業鏈，宏碁以此目標持續推進校園電競布局」，宏碁表示：「這兩年推動Predator盟校的合作達到22間，同時藉由校內賽事的舉辦及合作，影響的學校及單位超過百間，同時區域型的盟校逐漸形成，宏碁合作範疇也更多元彈性，如現階段學校的設備建置引進更多元產品，像動畫設計課程可以採用ConceptD產品、賽事合作時也可同時配合掠奪者能量飲及Planet9電競社交平台進行合作」。

電競筆電 宏碁

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