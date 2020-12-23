台積電提撥2000萬元 啟動棒助小英雄計畫

受到新冠肺炎疫情影響，台積電（2330）取消今年的運動會，為了善盡企業公民責任，該公司今（23）日宣布，提撥新台幣2,000萬元，首度跨界攜手中華民國原住民族棒球運動發展協會與台灣球芽棒球發展協會，啟動台積電棒助小英雄計畫，為打棒球的孩子們扎根教育基礎。

台積電資深副總暨企業社會責任委員會主席何麗梅、副總張宗生，與原棒協理事長林智勝及球芽基金創辦人周思齊等人，今日於新竹縣大同國小宣告計畫正式啟動。

何麗梅表示，台積電重視人才多元發展及培育素養，期望透過此計畫，協助學子們拓展棒球相關的知識與視野，探索多元的職涯規劃。

台積電棒助小英雄計畫於12月正式完成合作意向書簽署，除了透過資金的挹注，支持兩個已深耕基層球隊的協會進一步擴大受益對象及負責範疇，台積電晶圓十二B廠壘球隊員及該公司壘球社員，也將在張宗生引領下，走入新竹在地社區，透過分享棒球與職棒新知、課業與生活輔導等，陪伴新竹縣大同國小棒球隊的球員逐夢。

棒助小英雄計畫從球員與教練的軟實力強化為切入點，預計攜手原棒協透過教練增能訓練，規劃協助花蓮、台東及新竹的37所高中、國中、國小校隊教練學習專業知識，為第一線照顧孩子們的球隊教練，強化運動營養與傷害防護、運動科學與應用等知識，並透過球員第二專長培育，提供花東地區國中棒球校隊球員職涯規畫與職能訓練。

另外，球芽基金則預計於花蓮、台東、新竹、台中的27所國中小校園設置棒球閱讀教室並頒發棒球獎學金，激勵小球員們培養閱讀素養，奠定教育基礎。