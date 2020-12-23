台灣之星5G滲透率5%提前達標 推5G用多少付多少新資費

台灣電信市場今年5G起跑，各大電信商也順著各手機品牌推出各款5G智慧機，以各種優惠方案積極搶攻市場，台灣之星今（23）日推出，5G「用多少付多少」的新資費方案，讓消費者最有利，該公司也指出，今年5G用戶滲透率5%的目標已提前達標，預計明年中滲透率將達到10%。

台灣電信市場今年邁入5G元年，隨著各家電信業者5G陸續開台，台灣也正式晉升全球5G前段班；進入5G世代，台灣之星深知消費者想試試看5G卻又擔心月租費高、初期涵蓋率相對不足的兩難心情，台灣之星強調，該公司延續4G時代簡單、透明、合理的資費信念，打造人人都可以輕鬆入手的「全民5G」資費方案。

台灣之星今日推出網路門市限定的5G版「用多少付多少」，挑戰5G資費門檻市場最低，月租終身$0起，上網、打電話通通以量計價，且延續「用到5G才付錢」公平、合理的核心精神，4G與5G分開計算，用5G訊號付5G的錢、用4G訊號只需付4G的錢，讓你怎麼用都不會吃虧、一塊錢都不浪費，滿足仍在觀望卻想嘗鮮的消費者能夠輕鬆入手5G。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，進入5G世代，我們的5G資費門檻同樣不會高高在上，加上「用到5G才付錢」的全新概念，更加貼近消費者在5G開台初期的實際使用需求，5G開台至今短短半年間，5G用戶數滲透率達5%、提前達標，其中，新申辦／攜碼佔62%、續約／升級佔38%，2021年年中目標滲透率10%。

此外，朱曉幸也表示，台灣之星也積極投入網路建設，根據最新調查，目前我們的5G可用率達14.8%、與三大業者相近，5G下載速度較4G快5倍之多，且將於今年底達成高密集人口網路涵蓋80%目標，不僅實踐「最高CP值、服務好、專業佳」品牌價值主張，也為台灣5G普及增添助力。